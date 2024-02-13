Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Повышение пенсий: успеет ли правительство провести индексацию до марта

Повышение пенсий: успеет ли правительство провести индексацию до марта

Пенсии в Украине / Фото: ТСН.ua

Все пенсионеры должны почувствовать повышение.

С марта в Украине должны повыситься пенсии. Сейчас готовится постановление Кабинета министров о проведении индексации.

Об этом в эфире телемарафона сказала первая заместитель министерства социальной политики Дария Марчак.

"Как и в прошлом году нашей задачей является то, чтобы все пенсионеры, независимо от того, по каким правилам они получают пенсию, почувствовали повышение пенсий в этом году. Очень внимательно смотрим, чтобы из-за недостатков законодательства ни одна категория пенсионеров не осталась вне периметров индексации", – подытожила она.

Напомним, в Украине в марте повысят пенсию на 1 тысячу гривен, но не всем.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация