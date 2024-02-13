Підвищення пенсій: чи встигне уряд провести індексації до березня

З березня в Україні мають підвищитися пенсії. Наразі готують постанову Кабінету міністрів про проведення індексації.

Про це в ефірі телемарафону сказала перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак.

"Як і минулого року нашим завданням є те, щоби всі пенсіонери, незалежно від того, за якими правилами вони отримують пенсію, відчули підвищення пенсій в цьому році. Дуже уважно дивимося, щоби через вади законодавства жодна категорія пенсіонерів не залишилася поза периметрами індексації", – підсумувала вона.

Нагадаємо, в Україні у березні підвищать пенсію на 1 тисячу гривень, але не всім.

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