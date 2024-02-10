В Україні у березні підвищать пенсію на 1 тисячу гривень, але не всім

Середній розмір надбавки до пенсійних виплат може становити близько 13%.

У березні 2024 року в Україні підвищать пенсії під час планової індексації. За оцінками Мінсоцполітики, середній розмір надбавки може становити близько 13%. Додаткову тисячу гривень отримають ті пенсіонери, які зараз отримують розрахунковий розмір пенсії у розмірі близько 7,7 тисячі грн.

Відповідні розрахунки опубліковані на сайті obozrevatel.

Надбавка залежатиме від стажу та зарплати, від якої вираховують виплати.

Збільшення пенсії на 1 тисячу грн отримають ті українці, які мають виплати у розмірі від 7692 грн. Важливо, що йдеться саме про "чистий" розмір пенсії: без урахування всіх можливих надбавок за стаж, вік тощо.

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Згідно з останнім звітом ПФУ, в Україні пенсію до 3 тисяч грн отримують понад 3 млн осіб. Ще 2,2 млн українців отримують до 4 тисяч грн на місяць. Загалом близько 5,29 млн українців отримують пенсію до 4 тисяч грн. Тобто для більшості пенсіонерів індексація не надто вплине на розмір виплат.

Наступне підвищення пенсій відбудеться у квітні для тих пенсіонерів, які продовжують працювати на заслуженому відпочинку та у кого виріс стаж.

Крім того, у квітні в Україні підвищать мінімальну зарплату, тому збільшиться і гарантований розмір пенсії для тих, кому понад 65 років і які виконали норму за стажем.

Нагадаємо, в Україні відбудеться індексацій пенсій 2024 року і зміниться система нарахування пенсій – вона стане бальною.

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