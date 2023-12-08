В Україні підвищать пенсії за новими правилами: кому і наскільки

В Україні відбудеться індексацій пенсій 2024 року і зміниться система нарахування пенсій – вона стане бальною. Підвищення пенсій очікуються в січні, березні та липні.

Деталі про індексацію пенсій 2024 року розповіла міністерка соціальної політики України Оксани Жолнович, повідомляє NV.

Кому перерахують пенсії 2024 року

За словами Жолнович, виплати перерахують "практично всім громадянам", які вийшли на пенсію пізніше ніж через три роки від моменту відповідної реформи. Адже за останні три роки пенсії більш-менш відповідали ринковій вартості. А всі пенсії, які були до того, нараховувались за заниженими коефіцієнтами, меншими за реальну вартість.

Бальна система нарахування пенсій

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Міністерка пояснила, що бальна система нівелює розбіжності у розмірах пенсій за однаковий страховий стаж у людей, які набули пенсійного віку в різні періоди.

"Новий розрахунок передбачає, що за кожен місяць, коли людина сплачувала страховий внесок або працювала, буде вирахувано співвідношення її заробітної плати і середньої, яка була на той місяць у той рік. Тобто, планується розрахувати реальну купівельну спроможність. Якщо ми отримаємо суму на рівні середньої зарплати, за це буде людині нараховано 10 балів. Якщо більше, то 11-12 балів, тобто пропорційно. Або, навпаки, менше", – розповіла Жолнович.

У кожного українця буде унікальна підсумкова кількість балів. Завдяки цьому можна буде щорічно оцінювати та порівнювати відповідний показник із середньою зарплатою в певному році та індексувати пенсію.

Зазначається, що 2024 року не буде суттєвої індексації пенсій, адже на потрібно близько 300 млрд грн. Водночас держава виділила всього 100 млрд грн. Тож акцент у контексті підвищення пенсій робитиметься на тих, хто отримує найменші виплати, – це близько 60% пенсіонерів.

Підвищення пенсій 2024 року

Індексацій пенсій 2024 року в Україні відбудеться у три етапи – в січні, березні та липні.

У січні пенсії підвищать тим, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію;

у січні та липні пенсію перерахують тим, хто отримує мінімальну пенсію у 65 років із повним страховим стажем. Це чоловіки, які мають 35 років стажу, і жінки, які мають 30 років стажу;

у березні пенсії підвищать усім, чиї виплати мають індексувати за планом.

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