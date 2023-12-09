Вбивство вчителя у Франції: засудили шістьох підлітків

На момент злочину підсудним було від 13 до 15 років.

У Франції засудили шістьох підлітків до тюремних термінів від 14 місяців до двох років через участь у вбивстві французького шкільного вчителя Самуеля Паті 2020 року.

Про це пише BBC.

Зазначається, що 47-річний учитель історії та географії був вбитий жителем Чечні Абдулаком Анзоровим, після того, як показав школярам карикатуру на пророка Мухаммеда.

Це сталося у місті Конфлан-Сент-Онорін під Парижем.

На момент злочину підсудним було від 13 до 15 років. П'ятеро з них визнані винами в тому, що вказали на викладача в обмін на винагороду.

Суд кваліфікував це як участь у злочинній меті.

Шоста учасниця процесу обмовила вчителя перед своїми батьками, щоб пояснити своє відсторонення від зайнятості. Це призвело до того, що ім'я Самюеля Паті з'явилося у соціальних мережах.

Нагадаємо, у Київській області до 14 років позбавлення волі засудили пару, яка жорстоко вбила бабусю дівчини. Трагедія сталась, бо нібито бабуся вимагала від своєї онучки займатись навчанням та забороняла зустрічатись із хлопцем.

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