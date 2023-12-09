Стало відомо, скільки жителів Росії підтримують війну в Україні

Росіяни продовжують стабільно підтримувати війну проти України. Крім того, "число" прихильників Путіна лише зростає.

Про це йдеться в опитуванні незалежного "Левада-центру".

За даними опитування, станом на листопад 2023 року більшість опитаних (74%) підтримують війну, не підтримують - 18% респондентів.

"Останні п'ять місяців продовжує зростати частка опитаних, які вважають, що війна проти України триває успішно. У листопаді цього року так вважали 66% респондентів (55% - у червні)", - йдеться в повідомленні.

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Водночас частка жителів Росії показла максимальні показники за весь час спостережень - так само, як і у жовтні 2022 року (після розгрому російських військ у Харківській області та оголошення мобілізації) 57% опитаних завили про необхідність розпочати переговори.

За продовження бойових дій виступають 36% респондентів.

Серед опитаних 23-29 листопада 2023 року 1625 осіб.

Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

Додамо, у Сполучених штатах Америки понад 47% американців вважають, що допомога для України має лишатися на "Пряма лінія" із Путіним: в ISW назвали запитання, яке найбільше цікавить росіян рівні або бути посилена.

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