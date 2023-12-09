Скільки американців підтримують подальшу допомогу Україні - опитування

У Сполучених штатах Америки понад 47% американців вважають, що допомога для України має лишатися на попередньому рівні або бути посилена.

Про це свідчать результати опитування Pew Research Center.

За даними опитування, близько трьох з десяти американців (31%) вважають, що Сполучені Штати надають занадто багато допомоги Україні в її боротьбі з Росією, тоді як близько половини вважають, що США надають достатній обсяг підтримки (29%) або недостатній (18%).

Водночас більшає американців, як вважають, що США надають занадто велику підтримку Україні, неухильно зростала протягом війни, особливо серед республіканців.

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"Так, 48% республіканців та республіканськи налаштованих громадян вважають, що США надають занадто багато допомоги Україні. Ця частка дещо зросла порівняно з червнем, коли таких було 44%, і є значно вищою, ніж на попередніх етапах війни", - йдеться в повідомленні.

У США партійні розбіжності щодо допомоги Україні стали ширшими. У перші тижні війни республіканці лише на 4 відсоткові пункти частіше, ніж демократи, заявляли, що США надають Україні забагато допомоги (9% проти 5%). Сьогодні республіканці на 32 пункти частіше говорять про це.

Допомога США Україні: що відомо

У США нарешті сказали, коли має завершитися війна в Україні. Про плани Білого дому на 2024 рік, допомогу Україні та долю тимчасово окупованих територій розповів заступник радника Білого дому Джонатан Файне.

Адміністрація президента США Джо Байдена може підтримати нові обмеження щодо шукачів притулку і розширити процес депортації, щоб республіканці все ж підтримали додаткове фінансування для України та Ізраїлю.

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