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На Херсонщині нацгвардійці знищили вантажівку окупантів – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Херсонщині нацгвардійці знищили вантажівку окупантів – відео

Знищена вантажівка окупантів на Херсонщині / Фото: скриншот

Військові атакували ворога дроном.

Бійці Національної гвардії за допомогою дрона знищили військову вантажівку окупантів у Херсонській області. 

Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко у Telegram.  

На відео – робота аеророзвідників 11 бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України.

"Оператори БпЛА Сил оборони півдня України безперервно виконують бойові завдання зі знищення ворога. Одним із важливих напрямків бойової роботи українських оборонців є методичне руйнування шляхів логістики, логістичних хабів і транспорту військ РФ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Херсонщині на лівому березі Дніпра росіяни будують нові фортифікації.

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Дата публікації
Перегляди
229
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