Убийство учителя во Франции: осудили шестерых подростков

К моменту преступления подсудимым было от 13 до 15 лет.
Во Франции приговорили шестерых подростков к тюремным срокам от 14 месяцев до двух лет из-за участия в убийстве французского школьного учителя Самуэля Пати в 2020 году.
Об этом пишет BBC.
Отмечается, что 47-летний учитель истории и географии был убит жителем Чечни Абдулаком Анзоровым, после того как показал школьникам карикатуру на пророка Мухаммеда.
Это произошло в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.
К моменту преступления подсудимым было от 13 до 15 лет. Пятеро из них признаны винами в том, что указали на преподавателя в обмен на вознаграждение.
Суд квалифицировал это как участие в преступных целях.
Шестая участник процесса оговорила учителя перед своими родителями, чтобы объяснить свое отстранение от занятости. Это привело к тому, что имя Самюэля Пати появилось в социальных сетях.
Напомним, в Киевской области к 14 годам лишения свободы приговорили пару, которая жестоко убила бабушку девушки. Трагедия произошла, потому что бабушка требовала от своей внучки заниматься учебой и запрещала встречаться с парнем.
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