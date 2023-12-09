Верховная Рада приняла закон о криминализации контрабанды – что он предусматривает

Принятие данного закона являлось требованием для предоставления макрофинансовой помощи от ЕС на 1,5 млрд евро.

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров".

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 248 народных депутатов.

Документ предусматривает уголовную ответственность за контрабанду товаров через границу Украины в значительных и больших размерах и недостоверное декларирование. Железняк отметил, что речь идет о повышении порогов для товарной контрабанды в 5 раз; повышение порогов для подакцизных в 2 раза

Кроме того, уголовную ответственность будут нести недостоверно декларирующие товары, в том числе и по сговору с таможенниками.

Отмечается, что Верховная Рада приняла редакцию Комитета по правкам. На них настаивал украинский бизнес. В частности:

пороги для товарной контрабанды предлагается поднять в пять раз (до 6 млн грн.);

пороги для подакцизных поднять вдвое (до 1,3 млн грн.);

вступление в силу товарной контрабанды откладывается до середины 2024 года;

учтены многочисленные настояния бизнеса по указанию умышленной формы вины, исключительно при наличии которой может происходить квалификация действий как преступления.

"Существенно ограничены возможные случаи привлечения к ответственности по «контрабандным» статьям за предоставление документов с ложными сведениями – в измененной редакции они должны быть основанием для перемещения товаров, должны подлежать обязательному декларированию в соответствии с таможенным законодательством, а также иметь влияние на определение размера таможенных платежей или соблюдение мер нетарифного регулирования", – объяснил Железняк.

Напомним, в Украине будут штрафовать за нарушение комендантского часа.

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