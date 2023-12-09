В Украине за нарушение комендантского часа будут штрафовать

На украинцев будут налагаться штрафы до 17 000 гривен

В Украине ВР в первом чтении приняла законопроект об административной ответственности за нарушение комендантского часа. "За" документ проголосовали 233 депутата.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Как отмечается, законопроект предусматривает ответственность за нарушение комендантского часа. За это будут налагаться штрафы в размере от 8500 до 17000 гривен. За повторное нарушение сумма увеличится вдвое.

Для бизнеса штрафы от 51 000 до 102 000 грн., а за повторное нарушение в течение года штраф растет до 170 000 или 340 000 грн.

Добавим, что во время комендантского часа запрещено выходить на улицу. Исключением является лишь воздушная тревога – тогда граждане могут дойти до ближайшего укрытия. С собой обязательно нужно иметь документы, удостоверяющие личность.

Напомним, что комендантский час в Киеве за год нарушил более 41 тысячи человек.

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