В Україні за порушення комендантської години будуть штрафувати

На українців будуть накладатися штрафи до 17 000 гривень

В Україні ВР в першому читанні ухвалила законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. “За” документ проголосували 233 депутати.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Як зазначається, законопроєкт передбачає відповідальність за порушення комендантської години. За це будуть накладатися штрафи в розмірі від 8500 до 17 000 гривень. За повторне порушення сума збільшиться вдвоє.

Для бізнесу штрафи від 51 000 до 102 000 грн, а за повторне порушення протягом року штраф зростає до 170 000 або 340 000 грн.

Додамо, що під час комендантської години заборонено виходити на вулицю. Виключенням є лише повітряна тривога - тоді громадяни можуть дійти до найближчого укриття. З собою обов’язково потрібно мати документи, які посвідчують особу.

Нагадаємо, що комендантську годину в Києві за рік порушило понад 41 тисячу осіб.

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