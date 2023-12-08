Верховная Рада прекратила полномочия еще трех нардепов

Состав парламента сократился до 401 народного депутата.
Верховная Рада Украины сегодня, 8 декабря, прекратила полномочия еще трех народных депутатов.
Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.
Речь идет о Максиме Ефимове (фракция "Восстановление"), Дмитрии Шпенове (внефракционном) и Виталии Данилове (фракция "Батькивщина").
"Поскольку Ефимов и Шпенов мажоритарщики, их места будут свободны до завершения войны. Вместо Данилова зайдет другой по списку", — пояснил Железняк.
Напомним, народный депутат Виталий Данилов из фракции "Батькивщина" написал заявление о досрочном прекращении полномочий.
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