Верховная Рада прекратила полномочия еще трех нардепов

Верховная Рада Украины сегодня, 8 декабря, прекратила полномочия еще трех народных депутатов.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Речь идет о Максиме Ефимове (фракция "Восстановление"), Дмитрии Шпенове (внефракционном) и Виталии Данилове (фракция "Батькивщина").

"Поскольку Ефимов и Шпенов мажоритарщики, их места будут свободны до завершения войны. Вместо Данилова зайдет другой по списку", — пояснил Железняк.

Напомним, народный депутат Виталий Данилов из фракции "Батькивщина" написал заявление о досрочном прекращении полномочий.

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