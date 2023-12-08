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Верховная Рада прекратила полномочия еще трех нардепов

Верховная Рада прекратила полномочия еще трех нардепов

Рада досрочно прекратила полномочия трех народных депутатов / Фото: Associated Press

Состав парламента сократился до 401 народного депутата.

Верховная Рада Украины сегодня, 8 декабря, прекратила полномочия еще трех народных депутатов.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Речь идет о Максиме Ефимове (фракция "Восстановление"), Дмитрии Шпенове (внефракционном) и Виталии Данилове (фракция "Батькивщина").

"Поскольку Ефимов и Шпенов мажоритарщики, их места будут свободны до завершения войны. Вместо Данилова зайдет другой по списку", — пояснил Железняк.

Напомним, народный депутат Виталий Данилов из фракции "Батькивщина" написал заявление о досрочном прекращении полномочий.

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