Оккупанты стягивают на Херсонское направление резервы

Однако пока не выявлено формирований наступательных группировок.

Российские оккупанты на Херсонском направлении наращивают фортификационное оборудование и стягивают туда резервы. Россияне увеличивают пункты наблюдения и огневые позиции.

Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины.

"В зоне ответственности Сил обороны юга враг наращивает фортификационное оборудование позиций и пытается подтянуть туда определенные резервы. Увеличено количество наблюдательных пунктов и огневых позиций, продолжается давление на правый берег артиллерийскими обстрелами, противник активизирует применение дронов", - отметили военные.

Они также добавили, что пока не выявлено формирований наступательных группировок. Силы обороны Украины удерживают позиции на левобережье Днепра, продолжают контрбатарейную борьбу и наносят огневые поражения по позициям и тылам россиян.

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 23 оккупантов, уничтожили три пушки, 11 единиц автомобильной техники, лодку, полевой пункт боеснабжения и два наблюдательных пункта.

Оккупанты вывели на боевое дежурство в условиях шторма пять кораблей: четыре в Черном море, один - в Азовском. Российские ракетоносители сейчас заведены в пункты базирования.

"Враг продолжает сброс с БпЛА различных модификаций обломочных боеприпасов. Совершено 8 таких сбрасываний по населенным пунктам Антоновка, Херсон и Новоберислав", - говорится в сообщении.

Напомним, что на Херсонщине нацгвардейцы обнаружили и филигранно уничтожили российский ЗРК "Оса".

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