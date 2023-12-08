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Окупанти стягують на Херсонський напрямок резерви

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Окупанти стягують на Херсонський напрямок резерви

Херсонщина / фото ілюстративне

Проте наразі не виявлено формувань наступальних угруповань.

Російські окупанти на Херсонському напрямку нарощують фортифікаційне обладнання та стягують туди резерви. Росіяни збільшують пункти спостереження та вогневі позиції. 

Про це повідомили в пресслужбі Сил оборони півдня України.

"В зоні відповідальності Сил оборони півдня ворог нарощує фортифікаційне обладнання позицій і намагається підтягнути туди певні резерви. Збільшено кількість спостережних пунктів та вогневих позицій, продовжується тиск на правий берег артилерійськими обстрілами, противник активізує застосування дронів", - зазначили військові.

Вони також додали, що наразі не виявлено формувань наступальних угруповань. Сили оборони України утримують позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують контрбатарейну боротьбу та завдають вогневих уражень по позиціях і по тилах росіян.

Українські військові за минулу добу ліквідували 23 окупантів, знищили три гармати, 11 одиниць автомобільної техніки, човен, польовий пункт боєпостачання та два спостережних пункти.

Окупанти вивели на бойове чергування в умовах шторму п’ять кораблів: чотири у Чорному морі, один - в Азовському. Російські ракетоносії зараз заведені в пункти базування.

"Ворог продовжує скидання з БпЛА різних модифікацій осколкових боєприпасів. Здійснено 8 таких скидів по населених пунктах Антонівка, Херсон та Новоберислав", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на Херсонщині нацгвардійці виявили та філігранно знищили російський ЗРК “Оса”.

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Дата публікації
Перегляди
691
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