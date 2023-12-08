Окупанти стягують на Херсонський напрямок резерви

Російські окупанти на Херсонському напрямку нарощують фортифікаційне обладнання та стягують туди резерви. Росіяни збільшують пункти спостереження та вогневі позиції.

Про це повідомили в пресслужбі Сил оборони півдня України.

"В зоні відповідальності Сил оборони півдня ворог нарощує фортифікаційне обладнання позицій і намагається підтягнути туди певні резерви. Збільшено кількість спостережних пунктів та вогневих позицій, продовжується тиск на правий берег артилерійськими обстрілами, противник активізує застосування дронів", - зазначили військові.

Вони також додали, що наразі не виявлено формувань наступальних угруповань. Сили оборони України утримують позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують контрбатарейну боротьбу та завдають вогневих уражень по позиціях і по тилах росіян.

Українські військові за минулу добу ліквідували 23 окупантів, знищили три гармати, 11 одиниць автомобільної техніки, човен, польовий пункт боєпостачання та два спостережних пункти.

Окупанти вивели на бойове чергування в умовах шторму п’ять кораблів: чотири у Чорному морі, один - в Азовському. Російські ракетоносії зараз заведені в пункти базування.

"Ворог продовжує скидання з БпЛА різних модифікацій осколкових боєприпасів. Здійснено 8 таких скидів по населених пунктах Антонівка, Херсон та Новоберислав", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на Херсонщині нацгвардійці виявили та філігранно знищили російський ЗРК “Оса”.

Читайте провідні новини дня: