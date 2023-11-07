Одного из членов Кабмина должны уволить: о ком говорится

Решение будет принято уже на этой неделе.

Народный депутат Украины Давид Арахмаич анонсировал изменения в составе Кабмина. Так, вскоре должны уволить одного из министров КМУ.

Об этом глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия написал в своем Telegram.

"Попробую быть быстрее, чем Железняк, и анонсирую на этой неделе увольнение одного из министров КМУ. Интригу вам на ночь", – написал Арахамия.

О ком идет речь

Впоследствии нардеп Ярослав Железняк лаконично конкретизировал, о ком говорится в сообщении Арахамии. Он сообщил, что уволят министра спорта – Вадима Гутцайта.

"Он (Гутцайт – ред.), кстати, является фехтовальщиком. Даже олимпийский чемпион по этому виду спорта был", – заметил Железняк.

Министр спорта Вадим Гутцайт / Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Нардеп также пошутил по поводу интриги, обратившись к Арахамии.

"P.S. Сорян, Давид. Next time точно успеешь", – написал он.

Ранее в Кабмине рассказали, какие изменения ожидают госслужащих.

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