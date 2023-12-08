Що таке алергія на холод: як проявляється і чим лікувати

Якщо прояви холодової алергії тривають довго, слід обов’язково звертатися до лікаря.

Шкіра людина може реагувати на холод і мороз потрісканими губами, сухістю рук та почервонінням відкритих ділянок тіла. Проте деякі симптоми можуть свідчити про холодову алергію, яку слід вже лікувати.

Про це розповіла лікарка-алергологиня медичної мережі "Добробут" Наталія Москвіна, повідомляє "Українська правда".

Чи існує алергія на холод

Так звана алергія на холод справді існує, хоча є нечастим явищем. Це "холодова кропив'янка", яка з’являється після контакту з холодом на руках, ногах, обличчі або узагалі на всьому тілі.

Симптоми алергії на холод можуть бути разові та минути, коли людина з холодної вулиці зайде до теплого приміщення. Але якщо прояви такої алергії тривають довго, виникають щороку або людина помітила загрозливі симптоми, то слід обов’язково звертатися до лікаря.

"Холодова кропив’янка невиліковна, але її можна підтримувати в ремісії. Пацієнт має передчасно починати приймати антигістамінні препарати, які йому прописує лікар. Також можна використовувати захисний крем на відкриті ділянки тіла", – розповіла Москвіна.

Алергія на холод – симптоми, як проявляється

Найпоширеніші симптоми алергії на холод:

почервоніння шкіри;

поява пухирів та ранок, що сверблять;

набряк кінцівок.

"Це може бути як на відкритих, так і на закритих ділянках тіла. Може з'являтися відразу після того, як пацієнт виходить на двір, інколи з'являється через деякий час. Зазвичай воно дуже свербить, інколи може бути навіть набряк тіла", – пояснила лікарка.

Вона також повідомила, що найчастіше холодова алергія трапляється в дітей, адже в них тонший гідроліпідний шар шкіри і частіше виникає сухість. Також ця алергія може частіше проявлятися у людей, які в морози носять надто легкий одяг.

Алергія на холод – кропив'янка / Фото: Global Allergy & Airways Patient Platform

З чим можна сплутати холодову алергію

Москвіна розповіла, що найпоширеніші скарги пацієнтів у холодну пору року свідчать про іритативний дерматит, який люди помилково вважають алергією.

"Це висипи, які з'являються на відкритих ділянках тіла, дуже часто на руках, інколи на обличчі. Це не зовсім алергія, це подразнення поверхневих шарів шкіри внаслідок впливу морозу, холодного повітря, перепаду температури", – пояснила алергологиня.

Симптоми іритативного дерматиту

Іритативний дерматит проявляється сухістю шкіри, висипами, лущенням, інколи виникають тріщини, свербіж, може бути відчуття печіння. Це найчастіші скарги, з якими звертаються пацієнти, однак це ще не алергія на холод.

"При дерматиті шкіра змінена завжди, навіть коли пацієнт заходить в приміщення. Кропив'янка виникає і проходить, після неї шкіра не змінена", – зазначила лікарка.

Іритативний дерматит у холодну пору найчастіше виникає в людей зі світлою шкірою. На це впливає і спадковість, генетична схильність до сухості шкіри.

Головне лікування іритативного дерматиту– зволоження і захист. Москвіна зазначила, що існують спеціальні креми, які утворюють захисну плівочку, і шкіра не страждає від холоду.

Холодовий панікуліт

З холодовою алергією часто плутають холодовий панікуліт – порушення функцій роботи підшкірної жирової клітковини. Це пов'язано з впливом холоду. Найчастіше трапляється у немовлят і маленьких дітей.

Симптоми холодового панікуліту – почервоніння щік і підборіддя, вузлики чи бляшки (округлі утворення під шкірою) на відкритих ділянках тіла. Зазвичай з'являється через 48-72 години після впливу холоду.

"Панікуліт частіше виникає у маленьких дітей на відкритих ділянках тіла, зокрема, коли вони контактують з якимось металом, наприклад, замочок на бодіку", – зазначила алергологиня.

Як лікувати холодову алергію

Щоб вилікувати алергію на холод, слід звернутися по допомогу до лікаря, який зможе оцінити стан і запропонувати лікування.

Пацієнти з холодовою кропив’янкою мають завчасно приймати протиалергійні препарати і захищати шкіру від холоду.

"Інколи антигістамінні препарати у звичайній дозі не допомагають, пацієнти розчаровуються, а насправді просто потрібна терапія в більшому обсязі або комбінований препарат", – каже Москвіна.

Як побороти холодову алергію

Є додаткові рекомендації, актуальні для людей з іритативним дерматитом та холодовою кропив’янкою. Так, треба використовувати креми, які утворюють захисну плівку.

"Це може бути будь-який колд-крем (крем для захисту шкіри від вітру та морозу – ред). Він наноситься на відкриті ділянки тіла за 15 хвилин до контакту з холодним повітрям", – розповіла лікарка.

Слід зволожувати шкіру спеціальним лосьйоном або кремом. Бажано, аби ці засоби прописав лікар. Треба використовувати гігієнічну помаду для губ, одягати рукавички і взагалі одягатися тепліше.

Що не можна робити, коли алергія на холод

Під час алергії на холод чи іритативного дерматиту не можна:

розчухувати, роздирати шкіру. Слід використовувати загоювальні бальзами, які пропише лікар;

довго контактувати з водою, щоб полегшити свербіж;

наносити крем і одразу виходити на свіже повітря;

довго перебувати на холоді, перемерзати;

використовувати народні методи: протирати оцтом, спиртом, борсучим жиром, медом, робити компреси, пити відвари тощо;

митися у гарячій чи холодній воді.

Як відрізнити алергію на холод від обмороження

Обмороження в людини виникає через тривалий контакт із низькою температурою. Воно викликає довготривалі симптоми і завжди відрізняється больовим синдромом.

Якщо ви помітили пухирці, різкий біль, синюшність шкіри, то слід обов’язково звернутися по медичну допомогу.

Симптоми обмороження / Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Нагадаємо, в МОЗ України пояснювали, як розпізнати переохолодження та яку домедичну допомогу потрібно надати постраждалому, щоб не нашкодити.

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