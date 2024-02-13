Сборная Украины завоевала первые медали на чемпионате Европы-2024 по борьбе

Сборная Украины завоевала первые награды на Евро-2024 по спортивной борьбе. Призерами континентального первенства стали Александр Грушин и Жан Беленюк.

25-летний Грушин выиграл "серебро" турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 63 кг, а 33-летний Беленюк завоевал "бронзу" в весе до 87 кг.

По пути в финал Грушин победил француза Стефана Рожера Клемана (3:1), шведа Вирджила Александра Бику (4:3) и двукратного чемпиона Европы Эдмонда Назаряна из Болгарии (9:5). В схватке за "золото" Александр уступил действующему вице-чемпиону мира Мураду Маммадову из Азербайджана (1:2).

Для Грушина это вторая в карьере медаль на континентальных первенствах после "бронзы" в 2022 году.

Беленюк на своем первом за три года чемпионате Европы стартовал с победы над румыном Никой Ожогом (3:1), однако уже в следующем поединке уступил экс-россиянину Александру Комарову, который сейчас выступает под флагом Сербии (1:3).

Поскольку Комаров пробился в финал, Беленюк получил право посоревноваться за "бронзу" в утешительных схватках. Там Жан сначала одолел венгра Иштвана Такача, а затем в поединке за медаль победил азербайджанца Ислама Аббасова.

Для Беленюка это шестая в карьере награда на чемпионатах Европы. В его активе три "золота" и три "бронзы".

Таким образом, после первого дня финалов на ЧЕ-2024 в копилке сборной Украины одно "серебро" и одна "бронза". В третий соревновательный день Украина гарантированно выступит в двух бронзовых финалах: Парвиз Насибов (до 72 кг) и Ярослав Фильчаков (до 82 кг).

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