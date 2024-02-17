Казус з очільником МЗС: Кулеба закурив у прямому ефірі – відео

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час прямого включення в ефірі національного телемарафону закурив сигару.

Дмитро Кулеба з полів Мюнхенської безпекової конференції саме розповідав про ситуацію на українсько-польському кордоні щодо блокування фермерами пунктів пропуску з Україною. І саме в цей момент виникли технічні проблеми зі зв'язком: "Все, ми вибились?" – запитав міністр і подумав, що ефір перервався, а потім закурив сигару.

Після цього журналіст телемарафону відповів: "Ми вас чуємо".

Нагадаємо, ведуча "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір прокоментувала інцидент з її різким висловлюванням у прямому ефірі про свій костюм.

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