Армія РФ вчергове обстріляла Донеччину: що відомо про наслідки

Російські війська 21 березня завдали удару по Новогродівці Покровського району Донецької області. Внаслідок обстрілу щонайменше одна людина загинула, ще дві – поранені.

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін.

Він деталізував, що загинув 61-річний чоловік. Поранення дістали дві жінки, їх госпіталізували до лікарні.

Армія РФ вчергове обстріляла Донеччину

Нагадаємо, протягом доби 15 березня російська окупаційна армія обстріляла 11 населених пунктів у Донецькій області. Сталося 18 влучань по житловому сектору, 1581 – по лінії зіткнення.

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