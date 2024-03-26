Нічна атака по Україні: ППО збила всі безпілотники, що випустили росіяни

Вночі росіяни знову влаштували атаку по Україні. Окупанти випустили ударні безпілотники.

Про це повідомив Генштаб.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 12 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено", - йдеться у повідомленні.

У Силах оборони півдня повідомили, що бойова робота тривала пів години.

"Цієї ночі наші захисники неба вклалися в півгодинну результативну роботу по ворожих повітряних цілях. Росіяни спрямували в нашій операційній зоні три ударних БпЛа типу "Shahed-131/136". Всі три дрони знищено над Миколаївщиною. Пошкоджень та постраждалих не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах України додали, що ворог атакував дронами із мису Чауда – Крим та Курської області – РФ, а також двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Донеччини.

Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України у Миколаївській та Харківській областях.

Раніше стало відомо, що у Харкові під час атаки збили щонайменше вісім ворожих дронів.

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