Ночью ВС РФ атаковали Украину дронами: первые подробности обстрела

В ночь на 27 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территорию Украины беспилотными летательными аппаратами.

Об этом сообщил Генштаб.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 13 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 10 БпЛА были уничтожены", — говорится в сообщении.

"Ночью, 27 марта 2024 года, противник атаковал ударными БпЛА типа "Shahed" из Курской области — РФ. Всего применено 13 вражеских беспилотников. Сбито — 10 в Харьковской, Сумской и Киевской областях. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огни группы, средства радиоэлектронной борьбы Воздушных сил и сил обороны Украины", — уточнили в Воздушных силах Украины.

Напомним, ночью Воздушные силы предупредили об угрозе БПЛА Сумской области. Впоследствии также сообщалось о движении вражеских дронов из Сумской в Черниговскую и Полтавскую области, а также из Черниговской области в Киевскую область.

Также сообщалось, что несколько групп ударных вражеских дронов двигались из Сумской области через Харьковскую область в направлении Днепропетровской области.

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