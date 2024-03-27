В Сумской области раздался 181 взрыв

Стало известно о ситуации в Сумской области.

Стала известна ситуация с обстрелами на границе Сумской области по состоянию на 27 марта 2024 года.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 181 взрыв. Обстрелы потерпели Степановская, Миропольская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская, Середино-Будская общины.

Миропольское общество: враг бил из артиллерии (24 взрыва) и минометов (9 взрывов).

Великописаревское общество: осуществлен ракетный обстрел с вертолета НАР (4 взрыва), обстрел из РСЗО (12 взрывов), обстрел БпЛА (FPV-дрон) (4 взрыва), минометный обстрел (12 взрывов), артобстрелы (30 взрывов).

Хотинская община: 13 мин сбросили россияне на территорию общины. Также был артобстрел (7 взрывов).

Юношеская община: произошел сброс с БПЛА взрывного устройства (ВОГ) (17 взрывов).

Белопольское общество: враг нанес ракетный обстрел с вертолета НАР (13 взрывов) и совершил танковые обстрелы (12 взрывов).

Краснопольское общество: зафиксированы артобстрелы (10 взрывов) и сброс с БПЛА взрывного устройства (ВОГ) (1 взрыв).

Степановское общество: осуществлен авиационный обстрел с пусками управляемых авиационных бомб (КАБ) с самолета тактической авиации (1 взрыв).

Путивльская община: 12 мин сбросили россияне на территорию общины.

Шалыгинская община: враг ударил из минометов (5 взрывов).

Середино-Будская община: совершен минометный обстрел (4 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что кафиры устроили по центральной части Херсона.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ГСЧС показали последствия ракетной атаки на Киев.

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