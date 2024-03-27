В РФ заявили о якобы сбитии 18 беспилотников

Сообщается о ранении одного человека.

В России заявили об избиении 18 беспилотников над Белгородской областью 26 марта.

Об этом заявил губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков.

Он заявил, что в результате работы российских сил ПВО один человек получил ранения.

"У мужчины осколочные ранения поясничной области. Бригада быстрой доставки его в городскую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал российский чиновник.

Также сообщается, что в некоторых селах посечены окна, кровли, фасады в квартирах, также посечено 6 автомобилей.

Напомним, ранее сообщалось, как российская армия уничтожает населенные пункты на своей территории.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ срочно опрокидывает силы с фронта для защиты Белгорода.

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