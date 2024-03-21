РФ срочно перебрасывает силы с фронта для защиты Белгорода — Bloomberg

Военная операция российских добровольцев на территории Белгородской и Курской областей РФ вынудила военное командование России перебросить силы с линии фронта в защиту Белгорода.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю.

В последние недели российские регионы, включая Белгородскую и Курскую области, столкнулись с атаками беспилотников и ракет. Украина продолжает проводить кампанию, ориентированную на инфраструктуру и промышленные объекты, включая нефтеперерабатывающие заводы и склады.

Тем временем в Белгородской области нарастают панические настроения из-за интенсивных боев.

"Наша жизнь изменилась и превратилась в ад… Люди боятся, паника. Все, кто может, уезжают", – рассказал журналистам 43-летний житель Белгорода на условиях анонимности.

Россияне жалуются на обстрелы / Фото: Associated Press

Пограничные поселки Белгородщины опустели. Бои продолжаются уже больше недели. И становится все более очевидной неспособность Кремля защитить собственные международно признанные границы.

20 марта Путин признал проблему, пообещав обеспечить безопасность жителей Белгородской области.

"Есть разные способы сделать это, они непростые, но мы это сделаем", – сказал диктатор.

Судя по всему, он приказал перебросить в этот регион дополнительные силы с украинских фронтов, говорит собеседник издания.

"Нападения на Белгород заставляют Россию отвлекать силы от линии фронта", – говорится в статье.

О каком количестве войск идет речь, пока неизвестно. Военные обозреватели пока не фиксируют значительные движения оккупационных сил РФ. Скорее всего, информация об этом начнет поступать в ближайшие дни.

Некоторые военные эксперты ранее высказывали предположение, что целью операции российских добровольцев в пограничной РФ было самое отвлечение ВС РФ с украинских фронтов.

Напомним, в Белгороде постоянно проходят обстрелы. В частности, россияне 19 марта в очередной раз заявили о работе ПВО в Белгородской области. Сообщается, что якобы были сбиты 11 воздушных целей.

Для безопасности власти начали устанавливать блокпосты в регионах, где больше обстрелов.

Кроме того, глава штаба РДК Александр "Фортуна" сообщил, что российские добровольцы постепенно продвигаются вдоль линии столкновения с врагом в Белгородской и Курской областях, задействовав весь потенциал и резервы.

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