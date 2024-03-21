РФ терміново перекидає сили з фронту для захисту Бєлгорода - Bloomberg

Військова операція російських добровольців на території Бєлгородської та Курської областей РФ змусила військове командування Росії перекинути сили від лінії фронту на захист Бєлгорода.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела, близькі до Кремля.

Останніми тижнями російські регіони, включаючи Бєлгородську та Курську області, зіткнулися з атаками безпілотників та ракет. Також Україна продовжує проводити кампанію, орієнтовану на інфраструктуру та промислові об'єкти, включаючи нафтопереробні заводи та склади.

Тим часом у Бєлгородській області наростають панічні настрої через інтенсивні бої.

"Наше життя змінилося і перетворилося на пекло… Люди бояться, паніка. Усі, хто може, їдуть", – розповів журналістам 43-річний мешканець Бєлгорода на умовах анонімності.

Росіяни скаржаться на обстріли / Фото: Associated Press

Прикордонні селища Бєлгородщини спорожніли. Бої тривають вже понад тиждень. І стає дедалі очевиднішою нездатність Кремля захистити власні міжнародно визнані кордони.

20 березня Путін визнав проблему, пообіцявши забезпечити безпеку мешканців Бєлгородської області.

"Є різні способи зробити це, вони непрості, але ми це зробимо", – сказав диктатор.

Зважаючи на все, він наказав перекинути до цього регіону додаткові сили з українських фронтів, каже співрозмовник видання.

"Напади на Бєлгород змушують Росію відволікати сили від лінії фронту”, – йдеться у статті.

Про яку кількість військ йдеться, наразі невідомо. Військові оглядачі поки що не фіксують значних рухів окупаційних сил РФ. Ймовірно, інформація про це почне надходити найближчими днями.

Деякі військові експерти раніше висловлювали припущення, що метою операції російських добровольців у прикордонні РФ було саме відволікання ЗС РФ з українських фронтів.

Нагадаємо, у Бєлгороді постійно відбуваються обстріли. Зокрема, росіяни 19 березня вкотре заявили про роботу ППО у Бєлгородській області. Повідомляється, що нібито було збито 11 повітряних цілей.

Для безпеки влада почала встановлювати блокпости у регіонах, де найбільше обстрілів.

Крім того, очільник штабу РДК Олександр "Фортуна" повідомив, що російські добровольці поступово просуваються вздовж лінії зіткнення з ворогом у Бєлгородській та Курській областях, задіявши весь наявний потенціал та резерви.

Читайте також: