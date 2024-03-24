В Белгороде частично исчез свет — мэр

Часть российского Белгорода осталась без света после ракетного удара сообщил мэр города Валентин Демидов.

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Об этом говорится в сообщении на его странице Telegram.

"В Белгороде аварийное отключение электроэнергии на проспекте Ватутина и улицы Губкина. Энергетики уже переключаются на временные схемы", – написал мэр.

В свою очередь Минобороны РФ заявило, что 23 марта около 23:00 мск "прекращена попытка" Украины атаковать "объекты на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".

Напомним, ранее сообщалось, что в Белгородской области появятся блокпосты.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ срочно опрокидывает силы с фронта для защиты Белгорода.

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