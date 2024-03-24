У Бєлгороді частково зникло світло - мер

Частина російського Бєлгорода лишилась без світла після ракетного удару повідомив мер міста Валєнтін Дємідов.

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Про це йдеться у повідомленні на його сторінці у Telegram.

"У Бєлгороді аварійне відключення електроенергії на проспекті Ватутіна та вулиці Губкіна. Енергетики вже перемикаються на тимчасові схеми", - написав мер.

В свою чергу Міноборони РФ завило, що 23 березня близько 23:00 мск "припинено спробу" України атакувати "об'єкти на території Російської Федерації із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бєлгородській області з'являться блокпости.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ терміново перекидає сили з фронту для захисту Бєлгорода.

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