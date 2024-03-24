У Бєлгороді частково зникло світло - мер

Російські військові кажуть про успішне відбиття атаки.
Частина російського Бєлгорода лишилась без світла після ракетного удару повідомив мер міста Валєнтін Дємідов.
Про це йдеться у повідомленні на його сторінці у Telegram.
"У Бєлгороді аварійне відключення електроенергії на проспекті Ватутіна та вулиці Губкіна. Енергетики вже перемикаються на тимчасові схеми", - написав мер.
В свою чергу Міноборони РФ завило, що 23 березня близько 23:00 мск "припинено спробу" України атакувати "об'єкти на території Російської Федерації із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бєлгородській області з'являться блокпости.
Крім того, ми раніше інформували, що РФ терміново перекидає сили з фронту для захисту Бєлгорода.
Читайте також: