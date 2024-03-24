В Кривом Роге перебои со светом после обстрела

Также сообщается о перебоях с водоснабжением.
В Кривом Роге были слышны взрывы, а также сообщается о перебоях со светом.
Об этом сообщает " Общественное ".
Перед взрывами воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом ударных БПЛА.
Вскоре после этого в Кривом Роге было слышно несколько взрывов, после которых в некоторых районах города исчезло электричество.
Кроме того, сообщается о перебоях с водоснабжением.
Напомним, ранее сообщалось, почему РФ наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре именно весной.
Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт объяснил, когда РФ может нанести новый массированный удар.
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