В Кривом Роге перебои со светом после обстрела

Также сообщается о перебоях с водоснабжением.

В Кривом Роге были слышны взрывы, а также сообщается о перебоях со светом.

Об этом сообщает " Общественное ".

Перед взрывами воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом ударных БПЛА.

Вскоре после этого в Кривом Роге было слышно несколько взрывов, после которых в некоторых районах города исчезло электричество.

Кроме того, сообщается о перебоях с водоснабжением.

Напомним, ранее сообщалось, почему РФ наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре именно весной.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт объяснил, когда РФ может нанести новый массированный удар.

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