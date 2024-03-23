Эксперт объяснил, когда РФ может нанести новый массированный удар

Захватчики готовятся к массированным ракетным ударам, но не всегда это происходит.

Следующий массированный ракетный удар российские захватчики могут нанести через несколько дней, поскольку этого времени им будет достаточно для подготовки.

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Такое мнение в эфире телемарафона высказал военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Я думаю, что трое суток. Трех суток достаточно... Понедельник-вторник, например, если мы возьмем, 25-26-е, они могут быть уже готовы к тому... Не 150 ракет, ну меньше, ну 70, ну 60, 80, 90. Трудно сказать, на самом деле", — заявил он.

Мусиенко отметил, что захватчики готовятся к массированным ракетным ударам, но не всегда это происходит.

"Они же готовлюсь, но не всегда это означает, что все применяется. То есть мы считаем, что были удары у нас четверг-пятница, мы считаем трое суток... этого достаточно для того, чтобы перезарядиться, подготовиться и быть готовым на вылет снова. При условии, что есть ракеты. А судя по всему на эти обстрелы они подготовились", — сказал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВНИМАНИЕ! Стоит ждать нового УДАРа! Мусиенко рассказал, почему РФ может снова осуществить массированный обстрел

Напомним, ранее сообщалось, почему РФ наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре именно весной.

Кроме того, мы ранее информировали, что армия РФ ударила баллистикой по Одесской области.

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