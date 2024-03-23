Это возможно только с внешней стороны.

Теория о распаде России из-за внутренних споров достаточно утопична. Конечно, есть очаги сопротивления, есть определенное количество недовольных людей, оно достаточно велико.

Об этом сказал начальник штаба РДК Александр псевдо "Фортуна" в интервью журналистке ТСН Марии Васильевой для ее проекта "Ремарки".

"Самое ценное, что в России сегодня происходит переосмысление управления, процессов и вообще изменение системы координат среди российских элит. Они понимают, что по большому счету существующая власть им не очень и друг, не способна их защитить", – сказал он.

Но если мы посмотрим в среднем по больнице, добавляет он, то реальная поддержка Путина огромна среди населения так называемого "глубинного народа". Особенно это касается регионов.

"И говорить о том, что назревают какие-то социальные недовольства, пока рано. Этого не будет. Мое личное субъективное мнение – это возможно только с внешней стороны", – резюмировал "Фортуна".

Ранее в РДК рассказали о планах на территории РФ и "серой" зоне на границе.

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