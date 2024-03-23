РДК получил секретные данные о ракетной программе России: что известно

Глава штаба РДК Александр "Фортуна" заявил, что организация получила данные о людях, производящих ракеты в России.

Об этом он сказал в интервью журналистке ТСН Марии Васильевой для проекта "Ремарки".

"В руки РДК попала значительная часть информации о ракетной программе Российской Федерации, в частности инженеров, конструкторов, предприятия, которые этим занимаются, личные данные этих людей. Мы в ближайшее время сделаем большой цикл передач, выпусков о людях, которые являются серийными убийцами. Но не теми, которых мы привыкли видеть в криминальных хрониках, а производящими ракеты и убивающими мирных жителей не только в Украине, но и в Сирии, Ливии, во многих точках земного шара, прекрасно осознавая, что они делают", — сказал он.

"Мы их намерены деанонимизировать, намерены с ними поработать, понять, насколько эти люди готовы, возможно, перейти на сторону добра, возможно, эти люди хотят просто уехать и больше этим не заниматься. Возможно, мы деанонимизируем и эти люди сядут в или исчезнут, как уже произошло с рядом высокопоставленных инженеров и контрукторов, участвовавших в гиперзвуковых исследованиях. Они все из окон выпали или сели в тюрьму. У нас есть для этого огромный объем информации, вскоре мы все покажем, расскажем", – продолжил он.

По его словам, речь идет о десятках людей.

"Условно – это около 80 человек. Это люди, непосредственно принимающие решения в разработках, в закупках компонентов, на которых держится вся ракетная программа РФ. Мы можем до них дотянуться, можем как минимум показать их личные данные, чтобы ими заинтересовалось ФСБ, Следователь комитет, прокуратура и так далее. Или эти люди переходят на сторону добра и света, уезжают. Если они готовы пойти на сотрудничество и не заниматься больше этой деятельностью, мы можем рассмотреть возможность организации убежища для них в третьих странах", — добавил он.

Напомним, рейд российских добровольцев в Белгородской и Курской областях сорвал новое наступление оккупационной армии России, которые захватчики планировали провести до "выборов" Путина.

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