В Херсонской области сократили комендантский час

Находиться на улицах населённых пунктов строго запрещено.
На территории Херсонской области сократили продолжительность комендантского часа. Она станет длиннее на два часа.
Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.
Уже с 1 апреля 2024 года комендантский час продлится с 21:00 до 05:00. Такое решение было принято на заседании Совета обороны области 22 марта.
Из-за военного положения и полномасштабного вторжения в Украине уже более двух лет комендантский час. Передвигаться в это время по городу и региону, а также находиться на улицах населенных пунктов строго запрещено.
Это решение связано с "увеличением светового дня". К слову, в Херсонской области увеличили комендантский час в сентябре 2023-го. С того времени ее продолжительность была с 20:00 до 6:00.
Напомним, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что ВСУ в Херсонской области проводят прикрытые операции и срывают попытки оккупантов идти в Днепр. По его словам, Крынок уже нет как населенного пункта, осталось только название.