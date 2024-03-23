В Херсонской области сократили комендантский час

На территории Херсонской области сократили продолжительность комендантского часа. Она станет длиннее на два часа.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.

Уже с 1 апреля 2024 года комендантский час продлится с 21:00 до 05:00. Такое решение было принято на заседании Совета обороны области 22 марта.

Из-за военного положения и полномасштабного вторжения в Украине уже более двух лет комендантский час. Передвигаться в это время по городу и региону, а также находиться на улицах населенных пунктов строго запрещено.

Это решение связано с "увеличением светового дня". К слову, в Херсонской области увеличили комендантский час в сентябре 2023-го. С того времени ее продолжительность была с 20:00 до 6:00.

Напомним, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что ВСУ в Херсонской области проводят прикрытые операции и срывают попытки оккупантов идти в Днепр. По его словам, Крынок уже нет как населенного пункта, осталось только название.

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