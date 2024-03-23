У Херсонській області скоротили комендантську годину

На території Херсонської області скоротили тривалість комендантської години. Вона стане довшою на дві години.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Вже від 1 квітня 2024-го комендантська година триватиме від 21:00 до 05:00. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області 22 березня.

Через воєнний стан та повномасштабне вторгнення в Україні вже понад два роки комендантська година. Пересуватися у цей час містом та регіоном, а також загалом перебувати на вулицях населених пунктів суворо заборонено.

Зазначається, що це рішення пов’язане зі "збільшенням світлового дня". До слова, на Херсонщині збільшили комендантську годину у вересні 2023-го. Від того часу її тривалість була від 20:00 до 6:00.

Нагадаємо, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ на Херсонщині проводять прикриті операції та зривають спроби окупантів йти до Дніпра. За його словами, Кринок уже немає як населеного пункту, залишилася тільки назва.

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