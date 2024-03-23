Ці хвороби небезпечні: у МОЗ нагадали про обов'язкову вакцинацію – перелік

Українцям нагадали, від чого обов'язково треба вакцинуватися.

В Україні коронавірус переходить до розряду сезонних захворювань. Кожного сезону українці будуть стикатися з коронавірусом, який продовжить мутувати. Втім, характер мутацій COVID-19 не свідчить про те, що він стане більш агресивним. Проте є низка інших небезпечних хвороб, від яких потрібна вакцинація.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Дітям перш за все треба вакцинуватися від поліомієліту. Попри те, що офіційно Україна подолала спалахи поліо, рівень вакцинації від цієї хвороби залишається на низькому рівні. Також дітям треба вакцинуватися від кору. Це інфекція, яка передається максимально швидко", - пояснив він.

Обов'язкова вакцинація від дифтерії і правця

"Дифтерія – досить важке інфекційне захворювання, правець - часто летальна хвороба, яка передається найчастіше через інфіковані рани. Наприклад, коли дитина грається і наступає на якийсь іржавий цвях", - сказав Кузін

Для дорослих, від 18 років, вакцинацію від дифтерії та правця треба робити кожні 10 років.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомляв, що станом на кінець січня 2024-го в Україні зафіксовано 17 штамів коронавірусу. Зокрема, і новий штам "Дженні".

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