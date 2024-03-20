В Україні з'явиться Шампань – йдеться про населений пункт

В Україні перейменують одне із сіл на півдні.
Народний депутата Олексій Гончаренко повідомив, що Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування села Надеждівка на Одещині в Шампань.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
"Тепер вино з Надеждівки стане шампанським", - пожартував нардеп.
Нагадаємо, комітет Верховної Ради 21 лютого підтримав перейменування міста Южноукраїнськ, що Миколаївській області – яка нова назва.
Читайте також провідні новини дня: