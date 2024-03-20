В Украине появится Шампань – речь идет о населенном пункте

В Украине переименуют одно из сел на юге.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал переименование села Надеждовка в Одесской области в Шампань.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Теперь вино из Надеждовки станет шампанским", — пошутил нардеп.

Напомним, комитет Верховной Рады 21 февраля поддержал переименование города Южноукраинск, что в Николаевской области – какое новое название.

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