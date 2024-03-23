РДК отримав секретні дані про ракетну програму Росії: що відомо

Очільник штабу РДК Олександр "Фортуна" заявив, що організаця отримала дані про людей, які виробляють ракети у Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістці ТСН Марії Васильєвій для проєкту "Ремарки".

"До рук РДК потрапила значна частина інформації про ракетну програму Російської Федерації, зокрема інженерів, конструкторів, підприємства, які цим займаються, особисті дані цих людей. Ми найближчим часом зробимо великий цикл передач, випусків про людей, які є серійними вбивцями. Але не тими, яких ми звикли бачити у кримінальних хроніках, а тими, хто виробляє ракети та вбиває мирних жителів не лише в Україні, а й у Сирії, Лівії, у багатьох точках земної кулі, чудово усвідомлюючи, що вони роблять", - сказав він.

"Ми їх маємо намір деанонімізувати, маємо намір з ними попрацювати, зрозуміти, наскільки ці люди готові, можливо, перейти на бік добра, можливо, ці люди хочуть просто виїхати і більше цим не займатися. Можливо, ми деанонімізуємо і ці люди сядуть до в'язниці або зникнуть, як вже сталося з низкою високопоставлених інженерів та контрукторів, які брали участь у гіперзвукових дослідженнях. Вони всі з вікон повипадали або сіли до в'язниці. У нас є для цього величезний обсяг інформації, невдовзі ми все покажемо, розповімо", - продовжив він.

З його слів, йдеться про десятки людей.

"Умовно - це близько 80 осіб. Це люди, які безпосередньо приймають рішення у розробках, у закупівлях компонентів, на яких тримається вся ракетна програма РФ. Ми можемо до них дотягнутися, можемо як мінімум показати їхні особисті дані, щоб ними зацікавилося ФСБ, Слідчий комітет, прокуратура і так далі. Або ці люди переходять на бік добра та світла, їдуть. Якщо вони готові піти на співпрацю і не займатися більше цією діяльністю, ми можемо розглянути можливість організації притулку для них у третіх країнах", - додав він.

Нагадаємо, рейд російських добровольців у Бєлгородській та Курській областях зірвав новий наступ окупаційної армії Росії, які загарбники планували провести до “виборів” Путіна.

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