Рейд російських добровольців: експерт розповів про наслідки для України

Росія залучила щонайменше втричі більше людей для захисту кордону, ніж кількість повстанців, що беруть участь у рейді.

Рейд на територію Курської та Бєлгородської областей підрозділів РДК, Легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону має позитивний вплив на ситуацію на фронті.

Таку заяву в ефірі телемарафону "Єдині новини" зробив військовий експерт Петро Черник.

"Це однозначно воєнна операція, питання тільки в тому, які її масштаби. Щоб був коефіцієнт успішності, має вирости чисельність цього контингенту. Для нас добре те, що там відбувається. Тому що за великим рахунком, це можна назвати громадянською війною. Адже одні росіяни зі зброєю в руках протистоять іншими громадянам РФ. Бажаємо їм виключно успіху і сподіваємося, що цей процес буде масштабований", – сказав Черник.

Експерт зазначив, що в разі масштабування рейду, РФ, скоріш за все, не буде перекидати на цей напрямок великі підрозділи своєї армії. Ймовірно, воювати з повстанцями можуть відправити бійців Нацгвардії.

"Це має бути співвідношення 1:3 – 1:5. Путін сам сказав, що зайшло щонайменше 300 людей. Отже, для повноцінного стримання чи відбиття територій Росії знадобиться не менш ніж 900 людей. А це повноцінна тактично-батальйонна група і це точно буде відволікатися від потреб фронту. Чим більше цей контингент буде, тим краще для нас", – вважає Петро Черник.

Нагадаємо, бійці РДК ведуть успішний наступ на Бєлгородщині. Російська влада змушена перекидати резерви на свій кордон.

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