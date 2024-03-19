Працює РДК: російські добровольці показали нове відео боїв на Бєлгородщині

Бійці показали влучання з дуже близької відстані по військовій техніці противника.

Бійці "Російського добровольчого корпусу", які воюють проти кремлівського режиму в РФ, опублікували 19 березня нове відео боїв у Бєлгородській області.

Відповідний ролик з’явився в телеграм-каналі РДК.

Російські добровольці показали кадри своєї операції в селі Козинка Белгородської області, про звільнення якого бійці оголосили 17 березня.

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"Козинка. Працює Російський Добровольчий Корпус!" – йдеться в короткому підписі під відео.

На ролику видно, як посеред зруйнованих будинків боєць РДК влучає зі зброї по бронетехніці російської армії.

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Бійці РДК виклали відео боїв у Козинці на Бєлгородщині

Нагадаємо, 17 березня бійці РДК і "Сибірського батальйону" оголосили про звільнення села Козинка у Грайворонському районі Бєлгородської області РФ.

Того ж дня у "Сибірському батальйоні" заявили про звільнення адміністрації Горьковського Бєлгородської області.

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