Працює РДК: російські добровольці показали нове відео боїв на Бєлгородщині

Бійці показали влучання з дуже близької відстані по військовій техніці противника.
Бійці "Російського добровольчого корпусу", які воюють проти кремлівського режиму в РФ, опублікували 19 березня нове відео боїв у Бєлгородській області.
Відповідний ролик з’явився в телеграм-каналі РДК.
Російські добровольці показали кадри своєї операції в селі Козинка Белгородської області, про звільнення якого бійці оголосили 17 березня.
"Козинка. Працює Російський Добровольчий Корпус!" – йдеться в короткому підписі під відео.
На ролику видно, як посеред зруйнованих будинків боєць РДК влучає зі зброї по бронетехніці російської армії.
Читайте провідні новини дня:
- Ракетний голод для української ППО: як захиститися від ракет Путіна і до чого тут Швеція
- Мобілізація до "бусиків": що загрожує працівникам ТЦК за викрадення чоловіків – адвокат розповів
- Який вигляд має супер'яхта Медведчука зсередини і де вона зараз – ексклюзивний сюжет ТСН
Нагадаємо, 17 березня бійці РДК і "Сибірського батальйону" оголосили про звільнення села Козинка у Грайворонському районі Бєлгородської області РФ.
Того ж дня у "Сибірському батальйоні" заявили про звільнення адміністрації Горьковського Бєлгородської області.
Читайте також: