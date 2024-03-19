Як дізнатися, хто ваш Янгол-охоронець за датою народження

Дата народження може розповісти про вас значно більше, ніж ви думаєте.

У православному християнстві вважається, що Янгол-охоронець дається людині при народженні. Він охороняє свого підопічного від нещасть і наставляє на шлях істинний. Також після хрещення християнин отримує святого покровителя — раніше реально існуючу особистість, канонізовану за свої чесноти.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу Intermarium, в якому йдеться про те, як визначити свого Янгола-охоронця за датою народження.

Нумерологія пропонує спосіб визначення свого Янгола-охоронця за допомогою дати народження. Для цього потрібно просто скласти цифри дати народження. Наприклад, якщо у вас дата народження 05.06.1991, то підсумовуємо цифри:

5 + 6 + 1 + 9 + 9 + 1 = 31, і потім знову складаємо: 3 + 1 = 4. Таким чином, ваш Янгол-охоронець буде янгол, пов’язаний з числом 4.

Розгляньмо, які Янголи-охоронці відповідають числам від 1 до 9.

Число 1: Воно відповідає Божій Матері. Її заступництво порівнюється з материнською турботою. Вона стежить за вами, як за своєю дитиною, і допомагає у складних ситуаціях.

Число 2: Воно асоціюється з ангелами світла, які приносять поради, особливо уві сні. Якщо ви ставите питання перед сном, ви можете отримати відповідь уві сні. Іноді сновидіння можуть бути важливими посланнями від ваших Янголів--охоронців.

Число 3: Янгол-охоронець — свята Варвара. Вірячі вважають, що вона є символом істини та чесності. Свята Варвара допомагає у ситуаціях, де людині потрібно розібратися у складних питаннях. Вона застерігає від брехні та помилок, і дотримуватися її порад означає йти шляхом істини.

Число 4: Святий Павло — Янгол-охоронець числа 4. Він перешкоджає розтратам і бездумним витратам. Святий Павло намагається закликати до розумної економії та відповідальності щодо фінансів. Він також звертає увагу на моральні аспекти, і у разі непристойного способу життя попереджає про наслідки.

Число 5: Пресвята Богородиця — Янгол-охоронець числа 5. Віруючі пов’язують її з чесністю та моральністю. Вона карає за крадіжку та брехню, але нагороджує чесних людей несподіваними сюрпризами. Її вплив допомагає створити справедливіше оточення.

Число 6: Святий Сергій Радонезький — Янгол-охоронець числа 6. Святий Сергій співчуває тим, хто живе в скромних умовах і прощає гріхи. Однак, якщо людина має засоби і можливості, святий випробовує її на міцність. Його випробування можуть бути складними, але переборними.

Число 7: Свята Матрона — наймилосердніша з Янголів-охоронців. Вона приходить на допомогу всім, даруючи свою підтримку та захист. Однак, вона також може покарати тих, хто її розлютив. Вірячі вважають її вплив одним із найдобріших і наймогутніших.

Число 8: Повір’я пов’язують Янголів-охоронців числа 8 із померлими родичами. Важливо звертати увагу на події, пов’язані з цим числом, особливо у важкі моменти. Можливо, вони можуть вказувати на невдоволення якогось померлого родича.

Число 9: Свята Тамара допомагає тим, хто прагне досягнення цілей. Вона стоїть на боці тих, хто активний та націлений на успіх. Ті, хто не діють, можуть зіткнутися з невеликими неприємностями, які допоможуть їм надихнутися та рухатися вперед.

Раніше ми писали, що за православною вірою Ангел-охоронець постійно перебуває біля кожної людини, щоб берегти та охороняти її від зла. Надається Ангел-охоронець людині Господом Богом після таїнства Хрещення та підпорядковується тільки Богові.

Який вигляд має та як оберігає людину Ангел-охоронець, як і чому треба йому молитися Ангелу-охоронцю — читайте на сайті ТСН.ua.

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