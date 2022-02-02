Ангел-охоронець: який вигляд має, що робить і навіщо допомагає людям

Ангел-охоронець: який вигляд має, що робить і навіщо допомагає людям

Надається Ангел-охоронець людині Господом Богом після таїнства Хрещення та підпорядковується тільки Богу.

За православною вірою Ангел-охоронець постійно перебуває біля кожної людини, щоб берегти та охороняти її від зла. Надається Ангел-охоронець людині Господом Богом після таїнства Хрещення та підпорядковується тільки Богу.

Як виглядає та як оберігає людину Ангел-охоронець, як і чому треба молитися Ангелу-охоронцю - читайте на сайті ТСН.ua.

Хто такі ангели

Ангели - воїнство Боже, що має чітку ієрархію. Людина може бачити ангелів лише по волі Божій. За наказом Бога, ангели являлися людям, аби сповістити про якісь події чи вберегти від чогось. Недаремно “ангел” перекладається з грецької мови, як “вісник”.

Так, ангел сповістив Діву Марію про народження Сина Божого. Ангел зупинив Йосипа Обручника, коли він дізнався про вагітність Діви Марії та хотів позбутися неї.

Ангел сидів біля гробу Господнього, коли прийшли жінки-мироносиці та сповістив, що Господь воскрес.

Коли люди бачили ангелів, вони лякалися та тремтіли. Чому?

Ангел-охоронець у мистецтві

Вважати за істину зображення ангелів у вигляді маленьких пухленьких дітлахів з крильцями (як наприклад, у Сикстинській Мадонні Рафаеля) - це все рівно, що вводити себе в оману. Взагалі, відображення ангельської теми у мистецтві - лише фантазії талановитих митців, спиратися на які не є корисним.

Святе Письмо описує ангелів зовсім інакше. Ангели - воїни Сил Небесних, великі та суворі велетні.

Зображення ангелів у Біблії

Про те, як страшно виглядають ангели, свідчить 1 глава Книги пророка Єзекіїля:

4 І побачив я, аж ось бурхливий вітер насував із півночі, велика хмара та палючий огонь; а навколо неї сяйво, а з середини його ніби блискуча мідь, з-посеред огню.

5 А з середини його подоба чотирьох живих істот, а оце їхній вид: вони мали подобу людини.

6 І кожна мала чотири обличчі, і кожна з них мала чотири крилі.

7 А їхня нога нога проста, а стопа їхньої ноги як стопа телячої ноги, і вони сяяли, як ніби блискуча мідь.

8 А під їхніми крилами були людські руки на чотирьох сторонах їхніх, і вони четверо мали свої обличчя та свої крила.

9 Їхні крила прилягали одне до одного, не оберталися в ході своїй, кожне ходило просто наперед себе.

10 А подоба їхнього обличчя обличчя людини та обличчя лева мали вони четверо з правиці, а обличчя вола мали вони четверо з лівиці, і обличчя орла мали вони четверо.

11 А їхні обличчя та їхні крила були розділені вгорі; у кожного двоє крил злучувалися одне з одним, і двоє закривали їхнє тіло.

12 І кожна ходила просто перед себе. Туди, куди бажав дух ходити, вони йшли, не оберталися в ході своїй.

13 А подоба тих істот була на вид вугілля з огню, вони палали на вигляд смолоскипів; той огонь проходжувався поміж істотами. І огонь мав сяйво, і з огню виходила блискавка.

14 І ті живі істоти бігали й верталися, немов блискавка. 15 І придивився я до тих істот, аж ось по одному колесі на землі при тих живих істотах, при чотирьох їхніх обличчях.

16 Вид тих колес та їхній виріб як вигляд хризоліту, й одна подоба їм чотирьом, а їхній вид та їхній виріб ніби колесо в колесі.

17 Вони ходили в ході своїй на чотири боки, не оберталися в ході своїй (Єзекіїль 1:4-26)

Ангел-охоронець на іконах

Вигляд ангелів у пророка Єзекіїль не має прямого відображення на іконах. Іконографія зображає ангелів символічно та схематично.

Частіше, на іконах ангел - це красень-юнак з крилами. Краса та юність - символ досконалості. Крила - символ виконання швидкої волі Божої.

У храмах ангели мають більш схематичне зображення - у вигляді крил.

Чи має Ангел-охоронець характер

За православною традицією, ангели не мають емоцій та особливостей характеру, як люди. Вони лише суворо та невпинно виконують волю Божу, і виконують стільки, скільки Бог захоче.

Людину дуже любить і цінує Бог, тому Його ангели охороняють та оберігають кожного з нас від народження до смерті. За деякими переданнями, Ангел-охоронець є у кожної людини, навіть нехрещеної, бо Господь любить кожного з нас, і чекає нашого покаяння та визнання Його святості.

Молитви Ангелу-охоронцю

Православний християнин молиться Ангелу-охоронцю двічі на день - у ранкових та вечірніх молитвах.

Ангеле Христовий, Охоронителю мій, святий Покровителю душі і тіла мого!

Все мені прости, чим я згрішив (згрішила) сьогодні, і від усякої спокуси супротивника визволь мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив (прогнівила) Бога мого, але молися за мене грішного (грішну) і недостойного раба Твого (недостойну рабу Твою), щоб стати мені достойним (достойною) ласки та милосердя Найсвятішої Тройці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих.

Амінь.

Але є ще інші молитви та акафіст Ангелу-охоронцю, які за бажанням можна читати.

У православних недільних школах радять читати книгу “Роздуми християнина про Ангела-охоронця на кожен день”

Навіщо молитися Ангелу-охоронцю

Відвернутися від людини або не допомагати їй Ангел-охоронець за власним бажанням не може. По-перше, ангел не має власного бажання, а лише бажання Боже. По-друге: ангели, що відмовилися виконувати волю Божу, стали падшими ангелами - бісами та демонами.

Але людина своїми вчинками може зробити так, щоб Ангел-ооронець отримав обмежені можливості. Це може статися, коли людина впадає у гріх.

Гріх страшний тим, що людина стає беззахисною від демонів та бісів, підкорених дияволу. Повернути захист можна лише після сповіді та причастя. А до того біси мучитимуть людину, і Ангел-охоронець обмежений у допомозі.

Аби цього не сталося, вірянин і молиться Ангелу-охоронцю. Просить вберегти від неправильних вчинків, що призводять до гріха і біди. Бо кожну хвилину людина - під прицілом ворожих сил, які тягнуть у гріх, тому їй треба такий помічник, який би кожну хвилину оберігав. Саме таким і є Ангел-охоронець.

Читанням молитов людина шанує та дякує Ангелу-охоронцю за допомогу і підтримку у житті.

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