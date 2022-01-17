Церковне свято 17 січня: Собор 70 апостолів, чому цей день важливий

Церковне свято 17 січня: Собор 70 апостолів, чому цей день важливий

За тиждень до Своєї смерті на хресті Господь обрав для проповіді ще апостолів із числа семидесяти.

17 січня православна церква святкує Собор 70 апостолів. Мова йде про 70 учнів, яких обрав Христос для пошрення християнства світом.

Ким були апостоли з числа семидесяти та чим вони відрізнялися від 12 апостолів, яких обрав Спаситель на початку Свого служіння - читайте на сайті ТСН.ua.

Ким були 70 апостолів

За усіма Євангеліями сказано, що Ісус Христос обрав собі 12 учнів, яких назвав апостолами (посланцями Господніми):

Симона (Петра) Андрія (Первозваного) Іакова Заведеєва Іоанна Заведеєва Пилипа Нафанаїла (Варфоломія) Фому Матвія (Левія) Іакова Алфеєва Симона (Зилота) Юду (Яковлева) Юду (Іскаріота)

Але в Євангелії від Луки згадується, що апостолів було не 12, а набагато більше. І за тиждень до Своєї смерті на хресті Господь обрав для проповіді ще апостолів із числа семидесяти.

Апостолами з числа семидесяти були: євангеліст Лука, євангеліст Марк, Клеопа, первомученик архідиякон Стефан, Симеон, Прохор, Никанор, Пармен, Тимотій, Тит тощо. Багато з них теж, як і 12 апостолів, прийняли мученицьку смерть.

Чим 70 апостолів відрізнялися від 12 апостолів

12 апостолів були першим, найближчим колом оточення Ісуса Христа, які постійно були поруч з Ним.

70 апостолів були другим колом оточення Спасителя, і запрошені Христом, аби почути його проповідь, щоб потім самим йти проповідувати. Апостоли з числа 70 проповідували християнську віру ще за часів життя Ісуса Христа.

Після повернення з проповіді апостоли з числа семидесяти з радістю казали Христу: “Господи! І біси коряться нам від Твого імені!” На що Христос відповідав: “Не тому радійте, що духи коряться вам, але радійте, що імена ваші написані на Небі!”

У паломництво вирушили по двоє для захисту та взаємопідтримки. Поодинокі паломники швидко попадали у біду.

Таємне вітання, за яким апостоли та християни впізнавали один одного, була фраза “Мир дому цьому”, малюнок у вигляді рибини.

Деякі з семидесяти супроводжували 12 апостолів. Наприклад, Тимофій та Тит стали учнями апостола Павла, Прохор - учнем апостола Іоанна Богослова.

У Євангеліях ви не зустрінете повний перелік імен 70 апостолів. Усі їхні імена апостолів були зібрані та записані у церковних переданнях набагато пізніше - вже у 4 столітті.

Але церква шанує 70 апостолів не менше, ніж 12. Кожен з них має свій день шанування, а 17 січня встановлене свято - Собор 70 апостолів, які присвятили своє життя поширенню віри Христової.

Молитва 70 апостолам

Апостоли святі, моліть Милостивого Бога та гріхів оставлення даруйте душам нашим.

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