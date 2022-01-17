Церковный праздник 17 января: Собор 70 апостолов, почему этот день важен

Церковный праздник 17 января: Собор 70 апостолов, почему этот день важен

За неделю до Своей смерти на кресте Господь избрал для проповеди еще апостолов из числа семидесяти.

17 января православная церковь отмечает Собор 70 апостолов. Речь идет о 70 учениках, которых избрал Христос для распространения христианства миром.

Кем были апостолы из числа семидесяти и чем они отличались от 12 апостолов, избранных Спасителем в начале Своего служения — читайте на сайте ТСН.ua.

Кем были 70 апостолов

По всем Евангелиям сказано, что Иисус Христос избрал себе 12 учеников, которых назвал апостолами (посланниками Господними):

Симона (Петра) Андрея (Первозванного) Иакова Заведеева Иоанна Заведеева Филиппа Нафанаила (Варфоломея) Фому Матвея (Левия) Иакова Алфеева Симона (Зилота) Иуду (Яковлева) Иуду (Искариота)

Но в Евангелии от Луки упоминается, что апостолов было не 12, а гораздо больше. И за неделю до Своей смерти на кресте Господь избрал для проповеди еще апостолов из числа семидесяти.

Апостолами из числа семидесяти были: евангелист Лука, евангелист Марк, Клеопа, первомученик архидиакон Стефан, Симеон, Прохор, Никанор, Пармен, Тимофей, Тит и т.д. Многие тоже, как и 12 апостолов, приняли мученическую смерть.

Чем 70 апостолов отличались от 12 апостолов

12 апостолов были первым, ближайшим кругом окружения Иисуса Христа, которые постоянно были рядом с Ним.

70 апостолов были вторым кругом окружения Спасителя и приглашены Христом, чтобы услышать его проповедь, чтобы потом самим идти проповедовать. Апостолы из числа 70 проповедовали христианскую веру еще при жизни Иисуса Христа.

По возвращении из проповеди апостолы из числа семидесяти с радостью говорили Христу: "Господи! И бесы повинуются нам от имени Твоего!" На что Христос отвечал: "Не потому радуйтесь, что духи повинуются вам, но радуйтесь, что имена ваши написаны на Небе!"

В паломничество отправились по двое для защиты и взаимоподдержки. Одиночные паломники быстро попадали в беду.

Тайное приветствие, согласно которому апостолы и христиане узнавали друг друга, была фраза "Мир дому этому", рисунок в виде рыбы.

Некоторые из семидесяти сопровождали 12 апостолов. Например, Тимофей и Тит стали учениками апостола Павла, Прохор — учеником апостола Иоанна Богослова.

В Евангелиях вы не встретите полный список имен 70 апостолов. Все их имена апостолов были собраны и записаны в церковных преданиях гораздо позже – уже в 4 веке.

Но церковь чтит 70 апостолов не менее 12 апостолов. Каждый из них имеет свой день почитания, а 17 января установлен праздник — Собор 70 апостолов, посвятивших свою жизнь распространению веры Христовой.

Молитва 70 апостолам

Апостолы святые, молите милостивого Бога и грехов оставления даруйте душам нашим.

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