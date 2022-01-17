Крещение-2022: где в Николаеве можно нырнуть в прорубь

Крещение-2022: где в Николаеве можно нырнуть в прорубь

В последние годы во время празднования Крещения Господня активизировалась мода на массовые ныряния в прорубь.

19 января в Николаеве пройдут крещенские купания. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала список мест для крещенских купаний в Николаеве. На этих локациях будут дежурить спасатели со спецтехникой.

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Места для купания в Николаеве:

Набережная "Яхт-клуба"

Зона отдыха в районе базы спортивный комплекс "Динамо" (улица Спортивная, 15)

Нижняя набережная бульвара имени Адмирала Макарова

Береговая линия "Намив", бар "Ковбой"

Пляж "Стрелка"

Пляж "Локомотив"

"Источник князя Потемкина" (улица Торговая, Корабельный район)

Зона отдыха "Маяк" (улица Менделеева)

Пляж "Чайка" (улица Новостроительная, 1-Б)

Береговая линия у водной станции (улица Космонавтов, 1-В)

В Украине 19 января празднуют Крещение Господне. Это третий крупнейший праздник новогодне-рождественского цикла. Одна из традиций этого дня – купание в крещенской проруби.

Праздничное купание: желающих отпраздновать Крещение в проруби было меньше, чем обычно

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