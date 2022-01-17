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Крещение-2022: где в Николаеве можно нырнуть в прорубь

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Крещение-2022: где в Николаеве можно нырнуть в прорубь

иллюстрация / УНИАН

В последние годы во время празднования Крещения Господня активизировалась мода на массовые ныряния в прорубь.

19 января в Николаеве пройдут крещенские купания. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала список мест для крещенских купаний в Николаеве. На этих локациях будут дежурить спасатели со спецтехникой.

Места для купания в Николаеве:

  • Набережная "Яхт-клуба"
  • Зона отдыха в районе базы спортивный комплекс "Динамо" (улица Спортивная, 15)
  • Нижняя набережная бульвара имени Адмирала Макарова
  • Береговая линия "Намив", бар "Ковбой"
  • Пляж "Стрелка"
  • Пляж "Локомотив"
  • "Источник князя Потемкина" (улица Торговая, Корабельный район)
  • Зона отдыха "Маяк" (улица Менделеева)
  • Пляж "Чайка" (улица Новостроительная, 1-Б)
  • Береговая линия у водной станции (улица Космонавтов, 1-В)

В Украине 19 января празднуют Крещение Господне. Это третий крупнейший праздник новогодне-рождественского цикла. Одна из традиций этого дня – купание в крещенской проруби.

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