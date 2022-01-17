Крещение-2022: где в Николаеве можно нырнуть в прорубь

В последние годы во время празднования Крещения Господня активизировалась мода на массовые ныряния в прорубь.
19 января в Николаеве пройдут крещенские купания. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала список мест для крещенских купаний в Николаеве. На этих локациях будут дежурить спасатели со спецтехникой.
Места для купания в Николаеве:
- Набережная "Яхт-клуба"
- Зона отдыха в районе базы спортивный комплекс "Динамо" (улица Спортивная, 15)
- Нижняя набережная бульвара имени Адмирала Макарова
- Береговая линия "Намив", бар "Ковбой"
- Пляж "Стрелка"
- Пляж "Локомотив"
- "Источник князя Потемкина" (улица Торговая, Корабельный район)
- Зона отдыха "Маяк" (улица Менделеева)
- Пляж "Чайка" (улица Новостроительная, 1-Б)
- Береговая линия у водной станции (улица Космонавтов, 1-В)
В Украине 19 января празднуют Крещение Господне. Это третий крупнейший праздник новогодне-рождественского цикла. Одна из традиций этого дня – купание в крещенской проруби.
Читайте также:
- Щедрик, щедрик, щедривочка: текст на разных языках и интересные факты
- Крещение 19 января: ритуалы и обряды
- Голодная кутья и Крещение Господне 2022: украинские традиции и обряды