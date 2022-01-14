Крещение 19 января: ритуалы и обряды

Издавна в народе посвященную на Крещение воду считали своеобразной панацеей от многих недугов.

Крещение, Водосвятие, Иордан, Ордань — названия народных празднований, проходящих в день Богоявления и Крещения Господня 19 января.

Праздник Крещения вобрал в себя много языческих и христианских обрядов, центральное место среди которых занимали обряды, связанные с водой.

Крещение 19 января: церковный праздник

Крещение Господне — крещение Иоанном Крестителем Иисуса Христа на реке Иордане на старинной паломнической переправе "Вифавара". Это совпадает с праздником Богоявления 19 января, однако эти праздники следует различать, хотя два события двух праздников происходили на одном месте с теми же лицами. В Украине, Греции и Болгарии на праздник Богоявления, или Крещения, освящают воду. Иногда освящение проводится прямо на водоемах в специально пробитых прорубях в воспоминание крещения Христа в Иордане.

Крещение 19 января: народные традиции

Как пишет известный украинский этнограф Василий Скуратовский в книге "Месяцелик", Крещение — это третий самый большой и завершающий праздник рождественско-новогоднего цикла. Во всех селах, где были церкви, святили воду. Утром мужчины шли к реке или пруду, вырубали со льда креста ("иордана" — ред), ставили его рядом с прорубью и обливали красным свекольным квасом. Под обед священник, произнеся молитву, освящал воду, погружая в нее серебряный крест. После этого выпускали в воздух несколько пар голубей и устраивали громкую стрельбу из холостых патронов.

Издавна в народе посвященную на Крещение воду считали своеобразной панацеей от многих недугов; ею также святили постройки, животных, зерна и т.д. Считалось, что эта вода может храниться в течение года. Некоторые склонны считать, что этому способствует серебро от креста.

Издавна верили, что больные смогут поправиться от воды во время купания. Считали, что вода в Крещенскую ночь набирает целительную силу. Христианство поначалу сильно сражалось с этим почитанием воды, но не смогло его победить. В конце ХІХ ст. на Перемышльщине освященной водой умывались от разных болезней, а молодежь в шутку толкала друг друга в воду. Подобный обычай широко был на Гуцульщине.

До Крещения женщины пытались не полоскать в воде белье, потому что "там черти сидят и могут вцепиться". Девушки же в посвящённую воду клали калину или кораллы и умывались, чтобы щеки были румяными. В общем до Крещения, на протяжении всех праздников, женщины не ходили на воду; это должны были делать только мужчины.

Вечером хозяин, взяв специально выпеченный крестообразный хлеб ("пирог", в Закарпатье — "крачун", "хлебец"), шел в хлев. Затем заходил в конюшню, благословлял животных и, разломав хлеб на кусочки, раздавал им. На следующий же день хозяева выводили на улицу молодых жеребят и волов, чтобы объездить — приучить к будущему труду. Ездили преимущественно верхом на лошадях, пока животное не вспотеет, а потом освящали его водой. Подобный обряд – запрягание в сани молодых жеребят и волов, так называемое объезжание – устраивали и на Новый год. После Крещения, считалось, должны слабеть морозы. Поэтому говорили: "Трещи не трещи, а уже прошли Крещение".

Крещение 19 января: христианство и язычество

В ряде научных статей, посвященных Крещению, отмечаются обряды дохристианского происхождения. Речь идет об очищении и изгнании нечистой силы, выстрелах из пистолей и ружей, разжигании очагов, подчеркивании роли воды как средства мытья для обрядовой очистки. Особый интерес к древнейшим источникам обрядов Крещения проявляют сообщества современных неоязычников — родноверов, которые называют этот праздник "Водокрес", или "праздник богини Даны", которую величают как покровительницу воды.

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