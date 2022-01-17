Водохреще-2022: де в Миколаєві можна пірнути в ополонку

Водохреще-2022: де в Миколаєві можна пірнути в ополонку

Останніми роками під час святкування Хрещення Господнього активізувалася мода на масові пірнання в ополонку.

19 січня у Миколаєві відбудуться хрещенські купання. Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала перелік місць для хрещенських купань у Миколаєві. На цих локаціях чергуватимуть рятувальники зі спецтехнікою.

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Місця для купання в Миколаєві:

Набережна "Яхт-клубу"

Зона відпочинку в районі бази спортивний комплекс "Динамо" (вулиця Спортивна, 15)

Нижня набережна бульвару імені Адмірала Макарова

Берегова лінія "Намив", бар "Ковбой"

Пляж “Стрілка”

Пляж “Локомотив”

“Джерело князя Потьомкіна” (вулиця Торгова, Корабельний район)

Зона відпочинку “Маяк” (вулиця Менделєєва)

Пляж “Чайка” (вулиця Новобудівна, 1-Б)

Берегова лінія біля водної станції (вулиця Космонавтів, 1-В)

В Україні 19 січня святкують Хрещення Господнє. Це третє найбільше свято новорічно-різдвяного циклу. Одна з традицій цього дня – купання в хрещенській ополонці.

Святкове купання: охочих відсвяткувати Водохреще в ополонці було менше, ніж зазвичай

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