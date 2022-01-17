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Водохреще-2022: де в Миколаєві можна пірнути в ополонку

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Водохреще-2022: де в Миколаєві можна пірнути в ополонку

ілюстрація / УНІАН

Останніми роками під час святкування Хрещення Господнього активізувалася мода на масові пірнання в ополонку.

19 січня у Миколаєві відбудуться хрещенські купання. Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала перелік місць для хрещенських купань у Миколаєві. На цих локаціях чергуватимуть рятувальники зі спецтехнікою.

Місця для купання в Миколаєві:

  • Набережна "Яхт-клубу"
  • Зона відпочинку в районі бази спортивний комплекс "Динамо" (вулиця Спортивна, 15)
  • Нижня набережна бульвару імені Адмірала Макарова
  • Берегова лінія "Намив", бар "Ковбой"
  • Пляж “Стрілка”
  • Пляж “Локомотив”
  • “Джерело князя Потьомкіна” (вулиця Торгова, Корабельний район)
  • Зона відпочинку “Маяк” (вулиця Менделєєва)
  • Пляж “Чайка” (вулиця Новобудівна, 1-Б)
  • Берегова лінія біля водної станції (вулиця Космонавтів, 1-В)

В Україні 19 січня святкують Хрещення Господнє. Це третє найбільше свято новорічно-різдвяного циклу. Одна з традицій цього дня – купання в хрещенській ополонці.

Святкове купання: охочих відсвяткувати Водохреще в ополонці було менше, ніж зазвичай

Святкове купання: охочих відсвяткувати Водохреще в ополонці було менше, ніж зазвичай

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