Водохреще-2022: де в Миколаєві можна пірнути в ополонку

Останніми роками під час святкування Хрещення Господнього активізувалася мода на масові пірнання в ополонку.
19 січня у Миколаєві відбудуться хрещенські купання. Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала перелік місць для хрещенських купань у Миколаєві. На цих локаціях чергуватимуть рятувальники зі спецтехнікою.
Місця для купання в Миколаєві:
- Набережна "Яхт-клубу"
- Зона відпочинку в районі бази спортивний комплекс "Динамо" (вулиця Спортивна, 15)
- Нижня набережна бульвару імені Адмірала Макарова
- Берегова лінія "Намив", бар "Ковбой"
- Пляж “Стрілка”
- Пляж “Локомотив”
- “Джерело князя Потьомкіна” (вулиця Торгова, Корабельний район)
- Зона відпочинку “Маяк” (вулиця Менделєєва)
- Пляж “Чайка” (вулиця Новобудівна, 1-Б)
- Берегова лінія біля водної станції (вулиця Космонавтів, 1-В)
В Україні 19 січня святкують Хрещення Господнє. Це третє найбільше свято новорічно-різдвяного циклу. Одна з традицій цього дня – купання в хрещенській ополонці.
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