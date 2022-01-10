Привітання з Водохрещем 2022: в прозі, віршах, в смс і листівки

Привітання з Водохрещем 2022: в прозі, віршах, в смс і листівки

19 січня в Україні святкують останнє свято різдвяного циклу — Хрещення Господнє (Водохреще). Саме цього дня згідно з церковними текстами Іван Предтеча охрестив Ісуса Христа в річці Йордані. В переддень цього свята українці їдять “Голодну кутю”, а зранку освячують воду та занурюються в крижані ополонки. На Хрещення Господнє прийнято вітати друзів, рідних та знайомих, тому ТСН.ua підібрав для вас привітання з Водохрещем в прозі, віршах, смс, а також пропонує картинки та відео-листівки.

Привітання з Голодною кутею

Голодна кутя готується в переддень свята Хрещення Господнього, 18 січня. Цей день також має велике значення для християн східного обряду. А тому варто привітати своїх родичів, друзів та знайомих з Водохресним Святвечором. Здавна привітання з Голодною кутею називали віншуваннями, в них господарю дому бажали здоров’я і достатку:

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У Йорданську цю годину

Віншую Вашу всю родину!

Хай рід Ваш славиться в народі,

Хай прибуває в Вашім роді!

Я Вас усіх поздоровляю,

Щастя-радості бажаю.

Нехай же справді буде так

Як ми собі бажаєм,

Щоб не згасав Йорданський знак

Над нашим рідним краєм.

Веселіться всі

Христос ся Хрещає!

***

З вечерею усіх смачною, з

Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився.

За весь Ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну,

Щоб гості з’їхались бажані,

Христос хрестився у Йордані!

Привітання з Водохресним Святвечором

***

Гей, ти, пане, пане-господарю!

Щасти, Боже, із Йорданом,

Із Йорданом, із водицею,

Із царицею, і усім домом,

І усім добром, із твоєю дружиною,

Із твоєю челядкою,

Із дочками, як чічками.

Господарю, як королю, щасти, Боже!

З усім двором, із челядкою багатою,

Із роями, із ланами,

Із сусідами, із панами,

Із Господом Христом Богом,

На здоров’я, на літ много!

Дай, Боже!

***

Дай, Боже, що ми сказали,

Аби і так стало і вам, і нам,

І цьому щасливому двору,

І всьому світу Господньому!

Хай вам святиться, веселиться

Святая йорданська водиця.

Як нині і в рік, і від року в рік,

І на цілий вік!

Христос Хрещається!

Привітання з Водохресним Святвечором

***

Вінчую Вас з цим Йорданом

Де Бог ся обявив,

Де Христос хрестився на Йорданських водах,

Бог його вишний,

Бог син голосить,

Де той Святий Дух, що нам мир приносить,

А Святий Дух горою літає

І на землю світло посилає,

А ви на той Йордан приходьте по воду свячену,

Там освятите душу охрещену.

А та вода буде вам помічна,

А вам господарі і господині многії і благії літа.

***

Ісус Христос охрестився

У річці Йордані,

Він крокує нині світом

У славі і шані.

Дай, Боже, вам і нам,

Місту і селу,

І кожному двору

Як нині, так в рік,

І від року в рік,

І на цілий вік

Щастя і достатку,

Щоб не було упадку

В хаті і стайні,

І в нашій родині!

Дай Боже, щедрий вечір!

Слава Україні!

Привітання з Водохресним Святвечором

***

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

Зігріє щедрівка вам сердце теплом!

Хай радість, достаток наповнять ваш дім,

Оселяться щастя та спокій у нім!

***

Від щирого серця вітаю тебе з Водохресним Святвечором! У цей вечір бажаю духовного очищення, яке подарує тобі цілюща сила води. Попереду на тебе чекає багато добрих днів. Нехай вдало долаються будь-які перешкоди! Нехай удача супроводжує у справах, а тіло не покидають здоров'я та енергія!

Привітання з Водохресним Святвечором

***

У Водохресний Святвечір бажаю істинного блага в сім'ї і теплих надій в оселі! Рідні мої! Щирих вам добрих почуттів і виконання бажань! Щедрості душі та чуйності сердець! Хорошого достатку і великої удачі! Радісного свята Хрещення і найсвітліших емоцій!

***

Нехай Водохресний Святвечір принесе вам радість очищення і наповнить добротою ваші серця і серця людей, які знаходяться навколо вас! Нехай святковий морозний вечір під заспокійливе поскрипування снігу подарує щастя спілкування з найріднішими і близькими! Благополуччя і здоров'я не обходять вас стороною!

Привітання з Водохрещем у прозі

Нехай у свято Водохреща чиста свята вода змиє печалі і негаразди. Миру в вашому домі, тепла в серці, рідних людей поруч і віри в те, що все в житті складеться просто чудово!

***

Вітаю з Хрещенням Господнім і хочу побажати, щоб здоров'я було міцним, як хрещенські морози, щоб чиста водиця змила всю печаль і смуток, а яскраве світло надії і любові осяяло вашу душу і серце! Христос хрестився!

Привітання з Водохрещем

***

Ось і прийшло в кожен дім чарівне свято Хрещення Господнє. У цей чудовий і божественний день хочеться всім побажати миру, доброти, чесності і справедливості. Нехай чудо живе в ваших серцях і дарує вам світлу надію на прекрасне майбутнє. Бажаю вам міцного здоров'я, внутрішнього тепла, яке зігріває душу і серце, успіхів у всіх починаннях. Бажаю, щоб в цей світлий день вас оточували рідні люди. Нехай ваші домівки наповняться радістю, сміхом і позитивом!

***

З Йорданом! Бажаю на Водохреще з головою зануритися в чисту воду добрих надій, повірити в світле диво і відкрити новий світ щастя для себе. Бажаю міцного здоров'я, миру та любові.

Привітання з Водохрещем

***

У день Хрещення Христового хочеться побажати вам тільки світлого, справжнього, чистого. Нехай все погане проходить повз, а все хороше – чекає біля дверей. Добра, променистого сонця, відданих і справжніх друзів поруч. Регулярного везіння, творчих ідей та веселих свят!

***

Вітаю з Водохрещем і щиро бажаю, щоб краплі святої води додали бадьорості, сили і здоров'я тілу, щоб в цей день перед очима відкрився новий світлий і добрий шлях, щоб не було хвилин печалі в житті, а лише любов і надія зігрівали серце! Христос хрещається!

Привітання з Водохрещем

***

Вітаю з Йорданом і від душі бажаю опустити на саме дно ополонки всі свої печалі, а далі – з чистою надією, вільною душею, міцною вірою і справжньою любов'ю продовжувати свій шлях, наповнюючи світ близьких і свій внутрішній світ радістю. Бажаю здоров'я міцного, достатку і добра!

***

Вітаю з Богоявленням і Хрещенням Господнім! Бажаю, щоб на вас зійшла свята Божа благодать. Щоб тіло і душа, омиваючись освяченою водою, наситились здоров'ям, легкістю, втіхою. Миру і злагоди вам!

Привітання з Водохрещем

***

У день Хрещення Христового хочеться побажати вам тільки світлого, справжнього, чистого. Нехай все погане проходить повз, а все хороше – чекає біля дверей. Добра, променистого сонця, відданих і справжніх друзів поруч. Регулярного везіння, творчих ідей та веселих свят!

***

У це свято, священне для всього християнського народу, бажаємо, щоб вас ніколи не підводило здоров'я! Щоб душа була чиста, а помисли – шляхетні. Нехай Водохреще подарує душевну рівновагу, радість, мир в сім'ї і затишок в домі!

Привітання з Водохрещем у віршах

Перед Богоявленням Христа,

Дається вам вода Свята.

Хай Свята водичка

Скропить ваші личка,

І окропить ззовні,

Щоб були здорові!

Хай окропить хату,

Щоб в ній зла не знати,

Скропить всю родину,

Щоб жила щасливо!

І всю Україну!

Колись на світанні,

Сам Христос хрестився

У ріці Йордані!

***

Нехай Хрещення Господнє в хату,

Радості Вам принесе багато,

Розбудить приспані надії,

Добром і щастям Вас засіє,

Водицею окропить та любов'ю,

І подарує вам міцне здоров'я!

Вітаю з Хрещенням Христовим!

Привітання з Водохрещем

***

На річці на Йордані

Мати Сина купає,

Гріх і біль наш змиває.

Освятив Йордан воду на щастя,

На здоров’я, на вашу вроду.

Цілий світ звеселився,

Христос Охрестився!

***

Хай в вашій оселі радість панує,

Христос охрестився, мир світу дарує,

Щоб мали ви міцне здоров'я,

Щоб сповнилися мудрості і сил,

Щоб кожен день уже сьогодні,

Лиш тільки радість приносив!

Привітання з Водохрещем

***

Над землею, над полями,

Океанами, морями

Дух святий витає нині.

Кожній праведній родині

Злагоди, добра бажає,

Всіх людей благословляє

З святом я тебе вітаю,

І у віршах побажаю:

Віри, ласки неземної,

Доброти тобі простої,

Радості на кожен день

Та дзвінких зажди пісень.

Щоби Хрещення Господнє

Щастя в дім твій принесло,

Щоб у полі й у садочку

Все буяло та цвіло,

Щоб у серці панувала

Лиш надія та любов

Добрий ангел-охоронець

Поруч щоб завжди ішов.

***

Мороз лютує за вікном,

Тріщать дрова у пічці,

Освятилася вода,

В озері та в річці!

Йордан вийшов з берегів,

Богові вклонився,

Радісно затанцював,

Бо Христос Хрестився!

Привітання з Водохрещем

***

З Хрещенням вітаю щиро!

Щоб жили усі щасливо,

В мирі, злагоді, любові,

У достатку і здоров'ї.

Ангел хай охороняє,

І Господь благословляє.

Радості і благодаті,

Щастя щоб було у хаті!

***

Ми вас сьогодні від душі

З святим Водохрещем вітаємо!

Даруємо свої вірші!

Злагоди й добра бажаємо!

Достатку й миру вам у дім!

Спокою в душу та наснаги!

Кохання зичимо усім,

Віри, надії та відваги!

Хай чується веселий сміх,

І пісня лине в вашій хаті!

Хай геть тікають горе й гріх!

Ще зичимо – будьте багаті!

Привітання з Водохрещем

***

Потріскує міцний мороз,

Із льоду хрест посеред снігу,

В Йордані охрестивсь Христос,

З'явившись у годину тиху.

Нехай освячена вода

Зцілить тіла і душі ваші,

І Ви в святковий день прийміть

Вітання найщиріші наші.

***

Прийміть мої вітання з Водохрещем!

Здоров'я ваше буде хай, як сталь.

Хай з Богом буде вам завжди безпечно,

Хай не приходить у ваш дім печаль.

І благодать Господня нехай світить

На довгому життєвому шляху.

Нехай будуть щасливі ваші діти,

І ангел береже сім’ю усю!

Привітання з Водохрещем: смс

Нехай водиця із Йордану,

Вас сьогодні освятить,

Бажаю бути вам усім здоровим,

Вітаю вас із Хрещенням Христовим!

***

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,

Зігріє щедрівка вам серце теплом,

Хай радість, достаток наповнять ваш дім,

Оселяться щастя та спокій у нім!

Вітаю з Хрещенням Господнім!

Привітання з Водохрещем

***

Коли надво́рі холодно і пусто,

Хай душу гріє радісне тепло,

Усе, що є на світі гарне, чисте, світле,

Щоб на Йордана в твоїм серці розцвіло!

***

Хай ялинка мерехтить,

Хай щедрівочка дзвенить,

Бажаю бути всім здоровим,

Вітаю вас з Охрещенням Христовим!

Привітання з Водохрещем

***

Хай вода священна нині

Змиє ваші всі гріхи,

Хай Господь для вас відкриє

Лише праведні шляхи!

***

Водохреща на порозі,

Вас від серця я вітаю,

Миру, злагоди і віри

Вам сьогодні я бажаю!

Привітання з Водохрещем

***

З Водохрещам вас сердечно

В день січневий я вітаю,

Вам бадьорості і сили

В свято від душі бажаю!

***

На Водохреща вам бажаю миру, щастя,

Добрих і прекрасних літ,

Хай Господь оберігає

Від проблем вас і від бід!

Привітання з Водохрещем

***

Хай свята вода душу освятить

Наповнить її вірністю і добротою.

Хай від неї вогник замерехтить

В серці, що наповнене любов'ю!

***

З Водохрещем вас вітаю,

Хай вода дарує сили,

Хай святий потік гріхи

І образи з серця змиє!

Привітання з Водохрещем: прикольні

Зі святом щиро вас вітаю!

І всього найкращого бажаю:

Щастя й радості в родині,

Щоб були усі любимі!

Щоб не знали смутку й горя,

Світлою була в вас доля.

Хрещення Господнє славте

І кохайтесь — це того варте!

***

Я привітаю з Хрещенням Господнім,

Цей день відомий доброю славою!

Знай, вода вся – свята сьогодні,

Але ти в ополонці довго не плавай!

Привітання з Водохрещем

***

У день Хрещення – усміхайся,

Тішся воді святій

Але понад міру не захоплюйся,

Льодяною ти водою.

Нехай Господь благословить,

Лиш не підхопи бронхіт!

***

З Водохрещам вас вітаю,

Змиє гріх нехай вода,

Хай здоров’я лиш міцніє,

Буде легкою хода.

В серці хай не буде смутку,

Зникне хай з душі тягар,

Від кохання лиш кидає

Вас періодично в жар!

Привітання з Водохрещем

***

З хрещенням Господнім, зі святом очищення! І пам'ятай: йорданська вода від всіх проблем допомагає – і від хвороб, і від ворогів і навіть від ліні. Щоб не хворіти – в ополонку занурся, дух і тіло загартуй. Від ворогів – будинок свій святою водою покропи. Якщо лінь і млявість тебе в полон взяли – знову ж в ополонку занурся, збадьоришся на цілий рік!

***

Вітаємо з Водохрещем! Нехай у вашому домі завжди буде мир і спокій, щастя і гарний настрій! Нехай Ісус, спостерігаючи за вами з небес, регулярно обдаровує грошовим дощем і численними сюрпризами! Нехай ангели оберігають вас від найменших неприємностей! І нехай все у вас буде в сто разів краще, ніж у сусіда!

Привітання з Водохрещем

***

Радій в Хрещення – і ангел Господній прийде до тебе і подарує гарний настрій. Вмийся водою хрещенською – від хвороб позбудешся. Викупайся в ополонці – і Господь подарує тобі здоров'я богатирське. Але не переборщи – довго в ополонці не сиди, а то примерзнеш. З Йорданом!

***

Кажуть, що освячена в церкві на хрещення вода володіє унікальною чудодійною силою, яка виліковує людей від усіх хвороб, а ангели в цей день спускаються на Землю, щоб скупатися там, де хрестився син Божий – Ісус. Вітаємо вас з Хрещенням Господнім і бажаємо вам щастя, довголіття і допомоги справжньої живої води!

Привітання з Водохрещем

***

З Водохрещем! Бажаю не цокотіти зубами і не мерзнути, нехай водиця наповнить тебе силами могутніми і здоров'ячком міцним, нехай все погане відстане від тебе навік, а щастя і удача прилипне, як п'явка!

***

Вітаю з Хрещенням і хочу побажати бути здоровішим і красивішим за всіх. А ще бажаю в ополонці зловити незаморожену Золоту рибку, щоб вона виконала всі твої бажання!

Відео-привітання з Водохрещем

Відео-листівка з Хрещенням Господнім

Прикольні відео-привітання з Водохрещем

Відео-привітання з Водохрещем на українській мові

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