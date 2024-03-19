Генсек ООН заявив про ризик ядерної війни

Ризик спалаху ядерної війни зараз більший, ніж будь-коли після закінчення холодної війни.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, повідомляє Іndependent.

"Геополітична напруженість і недовіра підвищили ризик ядерної війни до найвищої точки за десятиліття", - попередив Гутерріш.

Він висловив стурбованість на тлі заяв диктатора РФ Володимира Путіна про загрозу ширшого конфлікту, пов’язаного з війною в Україні, а також із погрозами Кремля, що Москва "готова до ядерної війни".

Нагадаємо, Володимир Путін в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову заявив про готовність до ядерної війни. Мовляв, "російська ядерна тріада сучасніша за будь-яку іншу".

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