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Генсек ООН заявил о риске ядерной войны

Генсек ООН заявил о риске ядерной войны

Антониу Гутерриш. / Фото: Associated Press

Гутерриш выразил обеспокоенность.

Риск вспышки ядерной войны сейчас больше, чем когда-либо после окончания холодной войны.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает Independent.

"Геополитическая напряженность и недоверие повысили риск ядерной войны до самой высокой точки за десятилетие", — предупредил Гутерриш.

Он выразил обеспокоенность на фоне заявлений диктатора РФ Владимира Путина об угрозе более широкого конфликта, связанного с войной в Украине, а также с угрозами Кремля, что Москва "готова к ядерной войне".

Напомним, Владимир Путин в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву заявил о готовности к ядерной войне. Мол, "российская ядерная триада современнее любой другой".

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