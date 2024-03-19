Генсек ООН заявил о риске ядерной войны

Риск вспышки ядерной войны сейчас больше, чем когда-либо после окончания холодной войны.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает Independent.

"Геополитическая напряженность и недоверие повысили риск ядерной войны до самой высокой точки за десятилетие", — предупредил Гутерриш.

Он выразил обеспокоенность на фоне заявлений диктатора РФ Владимира Путина об угрозе более широкого конфликта, связанного с войной в Украине, а также с угрозами Кремля, что Москва "готова к ядерной войне".

Напомним, Владимир Путин в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву заявил о готовности к ядерной войне. Мол, "российская ядерная триада современнее любой другой".

Читайте также: